전국 광역 단체장 7월 21일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이원택·조상호 등 단체장들이 20일 각종 회의·행사 일정을 소화했다
- 전북·세종·부산 등에서는 집중호우 대비 회의와 경제·사회복지 관련 행사들이 진행됐다
- 대전·충북·충남·대구·인천·전남·경북에서는 여성기업 홍보전, 하천 점검, 소각장 준공식, 국무회의 등 지역 현안 일정이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
- 간부회의 (08:30 대회의실)
- 소방서장급 임명장 수여식 (09:30 회의실)
- 집중호우 등 대처상황 점검회의 (15:30 재난상황실)
▲조상호 세종시장
-주간간부회의(9:00 집현실)
-어린이집 친환경급식 바우처카드 전달식(11:10 새종고운어린이집)
-제20회 사회복지사의 날 기념식(14:00 정부세종컨벤션센터)
-실국본부별 핵심 현안업무 보고회(소방본부)(17:00 집현실)
▲전재수 부산시장
- 인터뷰-경남일보(09:40 집무실)
- 첫경력 보장 활성화를 위한 업무협약(10:20 영상회의실)
- 접견-국민통합위원회 위원장( 11:00 의전실) * 현장 취재 불가
- 생명나눔실천 부산지역본부 창립20주년 기념법회(14:00 홍법사)
- 2028 WDC부산 선정 1주년 기념, 부산바다피자 런칭데이( 17:00 이재모피자 서면중앙점)
▲박완수 경남지사
- 한국여성경제인협회 경남지회 창립27주년 기념식(17:00 그랜드머큐어 앰배서더 창원)
▲우상호 강원지사
-제천~영월 고속도로 착공식(14:00 영월)
▲이원택 전북지사
- 간부회의 (08:30 대회의실)
- 소방서장급 임명장 수여식 (09:30 회의실)
- 집중호우 등 대처상황 점검회의 (15:30 재난상황실)
▲허태정 대전시장
-제5회 여성기업 주간 '대전 여성기업 홍보전 및 바자회'(10:00 시청 1층 로비)
-2026년 대전·세종 민주평통 자문위원 연수(14:00 KT인재개발원)
-2029 인빅터스게임 대전 유치 기자회견(16:30 시청 브리핑룸)
▲신용한 충북지사
-충주시 단월강수욕장 하천·계곡 불법시설 현장 점검(11:00 단월강수욕장)
-2026년 충북여성기업인대회(16:30 엔포드호텔)
▲박수현 충남지사
-tbn충남교통방송 「출발! 충남대행진」 인터뷰(7:40 tbn충남교통방송)
▲추경호 대구광역시장
- 성서소각장 1호기 준공식(15:00 달서구 성서자원회수시설)
▲박찬대 인천시장
- 주요 업무 및 현안보고 (14:00)
▲민형배 전남광주특별시장
- 국무회의(10:00 청와대)
▲이철우 경북도지사
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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