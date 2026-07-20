고양특별시, 민선 9기 시정 슬로건 공모...시민 아이디어 접수

AI 핵심 요약beta
- 고양특별시가 20일 민선9기 시정 슬로건을 시민 공모로 선정한다
- 공모는 변화·도약·상생·혁신 바탕 시민 중심 미래도시 비전 담는다
- 고양 시민 누구나 31일까지 참여 가능하며 심사 후 20명에 총 75만원 시상한다
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특별시가 민선 9기 시정 비전과 철학을 담은 새로운 시정 슬로건을 시민 공모를 통해 선정한다.
고양시는 오는 31일까지 시정 방향을 함축적으로 표현할 '시정 슬로건' 공모를 진행한다고 20일 밝혔다.
이번 공모는 변화와 도약, 가치와 상생, 실천과 혁신을 바탕으로 시민 중심의 행복한 미래 도시를 지향하는 민선9기 비전을 시민과 함께 만들어가기 위해 마련됐다.
공모에는 고양 시민이면 누구나 참여할 수 있으며, QR코드를 통해 온라인으로 접수하거나 고양시청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다.
접수된 작품은 시민 공감성(30점), 시정 비전 부합성(30점), 슬로건 완성도(20점), 창의성(20점) 등을 기준으로 전문가와 시민이 함께 참여하는 심사를 거쳐 선정된다.
시상 규모는 총 20명으로 최우수상 1명(10만 원), 우수상 4명(각 5만 원), 장려상 15명(각 3만 원) 등 총 75만원의 상금을 지급할 예정이다. 공모 수상자에게는 개별 통보할 방침이다.
김명진 도시디자인담당관은 "민선 9기 고양시의 새로운 출발과 미래 비전을 시민과 함께 만들어가기 위해 이번 공모를 마련했다"며 "창의적이고 의미 있는 시민들의 아이디어가 시정에 반영될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com