평택시, 공직자 대상 '음주운전 근절 캠페인' 전개…홍보물품 전달

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 20일 시청 로비서 음주운전 근절 캠페인을 했다
- 최원용 시장 등 간부들이 출근 직원에 청렴 가이드를 나눴다
- 가상 체험존도 운영해 공직사회 음주운전 경각심을 높였다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 공직 사회 내 음주운전을 뿌리 뽑고 시민에게 신뢰받는 청렴한 조직 문화 조성을 위해 시청 1층 로비에서 출근하는 공직자들을 대상으로 '음주운전 근절 캠페인'을 전개했다고 20일 밝혔다.
시에 따르면 이번 캠페인은 음주운전이 유발하는 사회적 위험성에 대한 경각심을 높이고 공직자 스스로 음주운전 근절 의식을 강화해 신뢰받는 공직문화를 조성하기 위해 마련됐다.
행사에는 최원용 평택시장을 비롯해 부시장, 실·국·소장 등 간부 공무원들이 참석한 가운데 출근길 직원들에게 음주운전 근절을 위한 청렴 가이드와 홍보 물품을 직접 배부했다.
특히 이날 행사에서는 청사 로비에 '음주운전 가상 체험존'을 마련해 직원들의 큰 호응을 얻었다.
최원용 평택시장은 "음주운전은 본인은 물론 가족과 상대방에게까지 돌이킬 수 없는 피해를 주는 생명과 직결된 범죄 행위"라며 "평택시 공직자 모두가 음주운전 근절에 솔선수범하여 시민에게 더욱 신뢰받는 평택시를 만들어 가길 바란다"고 전했다.
시는 공직사회의 책임감을 높이고 청렴한 문화를 확산하기 위해 다양하고 실효성 있는 청렴 시책을 꾸준히 추진한다는 계획이다.
krg0404@newspim.com