【组图】 韩剧《杀人者的购物中心2》发布会 主创人员居首引关注

纽斯频通讯社首尔7月20日电 由流媒体平台Disney+制作的韩国电视剧《杀人者的购物中心》第二季制作发布会20日在首尔举行。演员李栋旭、金慧峻、赵汉善、金海娜、金民、郑润厦、玄理、冈田将生等主创出席活动。
另外，《杀人者的购物中心2》描述死而复生的叔叔郑进湾（李栋旭饰），在完成严格的交接后，与成为购物中心新任代表的侄女郑智安（金慧峻饰）携手，正式向"巴比伦"全球势力展开反击，是一部风格鲜明的动作影集。将于22日播出。（完）
韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社
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纽斯频通讯社首尔7月20日电 由流媒体平台Disney+制作的韩国电视剧《杀人者的购物中心》第二季制作发布会20日在首尔举行。演员李栋旭、金慧峻、赵汉善、金海娜、金民、郑润厦、玄理、冈田将生等主创出席活动。
另外，《杀人者的购物中心2》描述死而复生的叔叔郑进湾（李栋旭饰），在完成严格的交接后，与成为购物中心新任代表的侄女郑智安（金慧峻饰）携手，正式向"巴比伦"全球势力展开反击，是一部风格鲜明的动作影集。将于22日播出。（完）
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