【组图】 韩剧《杀人者的购物中心2》发布会 主创人员居首引关注

纽斯频通讯社首尔7月20日电 由流媒体平台Disney+制作的韩国电视剧《杀人者的购物中心》第二季制作发布会20日在首尔举行。演员李栋旭、金慧峻、赵汉善、金海娜、金民、郑润厦、玄理、冈田将生等主创出席活动。

另外，《杀人者的购物中心2》描述死而复生的叔叔郑进湾（李栋旭饰），在完成严格的交接后，与成为购物中心新任代表的侄女郑智安（金慧峻饰）携手，正式向"巴比伦"全球势力展开反击，是一部风格鲜明的动作影集。将于22日播出。（完）

左起依次为赵汉善、冈田将生、玄理、郑润厦、导演李权、金海娜、金民、金慧峻、李栋旭。【图片-纽斯频通讯社】 导演李权。【图片=纽斯频通讯社】 李栋旭。【图片=纽斯频通讯社】 金慧峻。【图片=纽斯频通讯社】 赵汉善。【图片=纽斯频通讯社】 金海娜。【图片=纽斯频通讯社】 冈田将生。【图片=纽斯频通讯社】 玄理。【图片=纽斯频通讯社】 郑润厦。【图片=纽斯频通讯社】 金民。【图片=纽斯频通讯社】

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