民调：李在明施政好评率降至48.4% 执政党支持率同步下滑

纽斯频通讯社首尔7月20日电 韩国民调机构Realmeter 20日公布的最新调查结果显示，总统李在明施政好评率为48.4%，较前一周下降0.5个百分点；执政党共同民主党支持率为43.1%，较前一周下降1.7个百分点，与最大在野党国民力量党的支持率差距缩小至统计误差范围内。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

Realmeter受《能源经济新闻》委托，于13日至16日对全国2007名18岁及以上选民进行了总统施政满意度调查。

结果显示，李在明施政支持率为48.4%，较前一周下降0.5个百分点；负面评价为48%，较前一周上升0.3个百分点；3.6%的受访者表示"不清楚"。

数据显示，自今年6月第三周调查中施政支持率降至46.7%以来，李在明施政好评率已连续5周维持在40%区间。

分析认为，本周前半段李在明施政好评率仍保持在50%左右，但随着韩国加息、股市大幅下跌等经济因素，40岁年龄段和进步派等核心支持群体支持率有所下降，带动整体施政支持率小幅回落。

在15日至16日进行的政党支持率调查中，Realmeter对全国1005名18岁及以上选民进行了调查。结果显示，共同民主党支持率为43.1%，较前一周下降1.7个百分点；国民力量党支持率为40%，较前一周上升1.9个百分点，两党支持率相差3.1个百分点，处于统计误差范围内。

其他政党方面，祖国革新党支持率为3.1%，改革新党为2.7%，进步党为1.3%；其他政党合计为1.2%，无党派选民占8.5%。

另外，调查详情可在韩国中央选举舆论调查审议委员会网站查询。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社