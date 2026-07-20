체육공단과 문체부, 체육인 2026 국외 유학 교육 지원금 대상자 모집

AI 핵심 요약beta
- 체육공단과 문체부가 20일 체육인 국외유학 지원 대상자를 모집했다.
- 국가대표 경력·외국어 성적·유학기관 입학허가를 갖춘 체육인은 학석박사 및 단기연수 지원금을 신청할 수 있다.
- 올해 2명을 선발하며 선정 시 최대 4년간 학비와 체재비를 지원하고, 신청은 내달 10일까지 온라인으로 받는다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)과 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)가 국외 유학 교육 지원금 대상자를 모집한다.
체육공단과 문체부는 체육인의 경력개발과 사회 진출 기회 제공을 위한 '2026 국외 유학 교육 지원금 사업'에 참여할 체육인을 모집한다.
'국외 유학 교육 지원금'은 국외 학·석·박사 학위 취득 또는 단기 교육 및 연구 과정을 지원해 전문성을 갖춘 체육 인재를 양성하는 사업으로 국가대표(선수·지도자) 경력을 보유한 국민 중, 기준 점수 이상의 외국어 점수를 취득하고 희망 유학기관의 입학 허가를 가진 체육인은 모두 지원할 수 있다.
체육공단은 올해 총 2명(체육인·장애 체육인 각 1명)을 선정할 계획이며, 대상자로 선정되면 1년 이내 단기 과정부터 최대 4년의 학위과정에 필요한 입학금·등록금 및 체재비 등을 예산 범위 내에서 지원받을 수 있다.
신청을 희망하는 체육인은 내달 10일까지 체육인 복지 지원 포털을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 기타 자세한 사항은 체육인 복지 지원 포털 또는 체육공단 누리집에서 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com