문수청소년회, 세계 청소년 명상 허브 하계 국제 명상 캠프 진행

한국·미국·유럽 청소년 40명, 명상과 문화교류

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 사단법인 문수청소년회가 주최하고 사회적기업 ㈜공감만세가 주관한 '세계 청소년 마음건강 명상 허브 하계 국제 명상 캠프'가 지난 7월 13일부터 19일까지 6박 7일간 오대산 월정사, 자연명상마을 옴뷔, 강릉 및 서울 일대에서 진행됐다.

[이미지=문수청소년회]

'SEON; In Full Bloom of Light'를 주제로 열린 이번 캠프에는 한국 청소년 20명, 미국 청소년 10명, 유럽 청소년 10명 등 총 40명이 참여했다. 참가자들은 명상을 통해 내면을 성찰하고, 서로 다른 문화와 삶을 이용하며 평화와 공존의 내용를 배웠다.

참가자들은 월정사와 자연명상마을 옴뷔에서 싱잉볼 명상, 요가 명상, 통합치유선명상, 선재길 포행, 예불 및 차담 등에 참여했다. 오대산의 자연 속에서 호흡과 감정에 집중하며 일상의 긴장을 내려놓고 내면의 평안을 찾는 시간을 가졌다. 월정사 성보박물관과 오대산 사고를 탐방하고 국제불교영화제를 관람하며 한국 불교문화와 역사에 대한 이해를 넓혔다.

캠프 후반부에는 평창 지역 로컬크리에이터 협동조합 '와우미탄'과 함께 지역 자원 및 문화를 주제로 한 강의와 체험을 진행했다. 강릉 오죽헌, 강문해변, 강릉중앙시장을 방문해 강릉의 역사, 자연, 생활문화를 이용하며 강원도 지역문화 이해를 높였다. 서울에서는 국립고궁박물관, 경복궁, 광화문 등을 둘러보며 한국의 역사와 전통문화를 살폈다. 참가자들은 팀별 과제를 수행하는 '서울 미션 탐방'을 통해 협력해 이동 경로와 활동을 정하고 서울의 다양한 모습을 이용했다.

캠프 마지막에는 참가자들이 6박 7일간의 이용과 변화를 나누는 워크숍이 진행됐다. 참가자들은 처음 만났을 때의 낯섦과 언어 차이를 넘어 가까워진 과정, 명상을 통해 발견한 자신의 모습, 다른 문화를 이용하며 갖게 된 생각 등을 공유했다.

이번 프로그램은 명상을 개인의 마음 안정 수행을 넘어 타인의 삶을 이해하고 평화로운 관계를 형성하는 국제교류 활동으로 확장했다. 참가자들은 자신을 돌아보는 명상, 낯선 문화 탐방, 생각과 감정을 나누는 대화를 통해 타인을 존중하고 이해하는 방법을 배웠다.

[이미지=문수청소년회]

해공스님 (사)문수청소년회 이사장은 "명상을 통해 자신의 마음을 차분히 살펴보는 이용은 다른 사람의 마음을 이해하는 출발점이 된다"라며 "서로 다른 언어와 문화적 배경을 지닌 청소년들이 대화하고 경청하며 평화와 공존의 내용를 배우는 의미 있는 시간이었다"라고 말했다. 이어 "이번 캠프에서 맺은 인연과 이용이 일회성 만남에 그치지 않고, 청소년들이 서로의 변화와 성장을 응원하는 지속적인 관계로 이어지기를 기대한다"라고 전했다.

'세계 청소년 마음건강 명상 허브' 사업은 명상과 문화교류를 통해 세계 청소년들의 마음건강을 지원하고, 다양한 문화권 청소년들이 평화와 공존의 내용를 배우도록 마련된 국제 프로그램이다.

올해 프로그램은 7월 한국 캠프에 이어 10월 베트남, 12월 한국에서 연속적으로 진행된다. 10월에는 한국과 베트남 청소년이 함께하는 명상 캠프가, 12월에는 여러 국가 청소년이 참여하는 겨울 국제 명상 캠프가 열릴 예정이다.

(사)문수청소년회는 오대산을 중심으로 한 '세계 청소년 마음건강 명상 허브' 모델을 구체화하고, 명상과 문화교류를 결합한 국제 청소년 프로그램을 이어할 계획이다.

whitss@newspim.com