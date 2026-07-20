복지부, '거점외상센터' 도입…최중증 환자 책임 치료에 77억 지원

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 20일 최중증외상환자 책임 치료할 거점외상센터 공모를 시작했다.
- 거점외상센터는 닥터헬기 등으로 지역 수용이 어려운 중증외상환자를 적극 이송해 최종 치료를 제공하는 역할을 맡는다.
- 선정 센터에는 최대 77억1000만원을 지원하며 외상환자·중증환자 수, 진료 네트워크 구축 등 까다로운 기준을 충족해야 한다.
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8월 31일까지 복지부로 신청
복지부 "조기 안정화 노력"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 최중증 외상환자의 최종 치료를 책임질 '거점외상센터'가 새롭게 도입된다.
보건복지부는 오는 8월 31일까지 올해 새롭게 추진되는 '거점외상센터 설치지원사업'에 참여할 권역외상센터를 모집한다고 20일 밝혔다.
거점외상센터는 일부 권역에서 수용이 어려운 중증외상환자를 응급의료전용헬기(닥터헬기) 등을 활용해 적극 수용해 최종 치료를 제공한다. 고난도·특수외상 등 최중증외상환자도 책임 치료하는 기능도 맡는다.
복지부는 중증외상환자 진료 유지를 위해 권역외상센터를 지정해 지원해 왔다. 2014년 3개 센터가 개소한 뒤 전국 17개 권역외상센터가 본격적으로 운영되고 있다. 그 결과, 중증외상환자 진료의 중추적 역할을 수행하며 예방 가능한 외상 사망률은 2015년 30.5%에서 2023년 9.1%로 꾸준히 감소하는 등 성과를 거뒀다.
그러나 지역 의료 환경 및 역량 차이 등으로 중증외상환자 진료에 어려움이 있는 기관도 있었다. 이에 중증외상환자에 대한 의료 안전망을 더욱 공고히 하고자 거점외상센터를 새롭게 도입하게 됐다.
이번 공모를 통해 선정된 권역외상센터에는 기관당 기능 강화에 따른 시설·장비 확충비용 54억6000만원, 헬기 계류장 등 설치·운영비 22억5000만원 등 최대 총 77억1000만원이 지원된다. 사업에 선정된 권역외상센터는 연간 외상환자 수가 1300명 이상, 중증외상환자 수 400명 이상, 광역 외상진료 연결망(네트워크)을 구축해야 한다. 외상환자 수용 제한 연간 총량도 500시간 이내 등 운영기준을 충족해야 한다.
사업 참여를 희망하는 권역외상센터는 오는 31일까지 신청서와 사업계획서 등을 작성해 복지부에 신청하면 된다.
이중규 공공보건정책관은 "새롭게 추진되는 거점외상센터 등 중증외상진료체계를 통해 전국 어디서나 생사의 갈림길에 선 모든 중증외상환자가 최적의 치료를 받을 수 있게 되기를 기대한다"며 "거점외상센터의 성공적인 안착과 조기 안정화를 위해 노력하겠다"고 했다.
이 정책관은 "역량과 사명감을 갖춘 많은 권역외상센터의 적극적인 참여와 신청을 바란다"라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com