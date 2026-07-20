경기도의회 12대 전반기 의장단, 현충탑 참배로 첫 공식 행보

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 제12대 전반기 의장단은 20일 수원시 현충탑을 찾아 참배하며 공식 의정 활동을 시작했다.
- 이번 참배에는 남종섭 의장과 여야 대표의원, 신임 상임위원장 등 40여명이 참석해 순국선열과 호국영령을 추모했다.
- 남종섭 의장은 방명록과 발언을 통해 사람·민생 중심 의회를 약속하며 여야 167명 도의원 역량을 모아 민생 현안 해결에 총력을 다하겠다고 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 제12대 전반기 의장단은 20일 수원시 현충탑을 찾아 참배하는 것으로 본격적인 공식 의정 활동의 첫 발을 뗐다고 밝혔다.
이번 참배는 지난 16일 임시회에서 후반기 상임위원 선임과 상임위원장 선출 등 원 구성이 최종 마무리됨에 따라 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고 1410만 경기도민을 위한 책임 있는 의정 활동에 임하는 각오를 다지기 위해 마련됐다.
이날 현충탑 참배에는 남종섭 신임 의장(더불어민주당, 용인3)과 고은정(더불어민주당, 고양10)·김미숙(더불어민주당, 군포3) 부의장을 비롯해 양 교섭단체의 안광률(더불어민주당, 시흥1)·방성환(국민의힘, 성남5) 대표의원이 참석했다. 아울러 신임 상임위원장단과 수원 지역구 도의원, 의회사무처 간부 공무원 등 총 40여 명이 동행했다.
참배는 국기에 대한 경례를 시작으로 헌화와 분향, 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념 순으로 경건하게 진행됐다.
공식 참배를 마친 의장단은 현충탑 뒤편 위패실로 이동해 방명록에 서명하며 도민의 안녕과 의회 발전을 향한 결연한 다짐을 새겼다.
남 의장은 방명록에 '선열들의 뜻 이어받아 사람중심 민생중심 의회다운 의회를 만들겠습니다'라는 문구를 남기며 민생 행보에 대한 의지를 분명히 했다.
남종섭 경기도의회 의장은 "순국선열들께서 피와 땀으로 지켜낸 숭고한 뜻을 가슴 깊이 새기며 도민의 민생과 삶을 가장 든든하게 뒷받침하는 의회가 되겠다"며 "전반기 원 구성이 신속하고 원만하게 완료된 만큼 여야를 떠나 167명 도의원 모두의 역량과 힘을 하나로 모아 당면한 민생 현안들을 해결하는 데 총력을 기울이겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com