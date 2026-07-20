이재영 증평군수, 국토부 방문…CTX 증평역 연장·동서횡단철도 반영 건의

AI 핵심 요약beta
- 증평군수가 20일 국토부를 찾아 CTX 증평역 연장과 동서횡단철도 건설을 제5차 국가철도망 계획에 반영해달라 건의했다
- 증평은 CTX 증평역 연장과 중부권 동서횡단철도가 청주·증평 단일 생활권과 초광역 교통망 구축의 핵심 노선이라며 경제성과 파급효과를 강조했다
- 증평군은 두 사업이 국가 계획에 반영되면 증평역이 충청권 광역철도 종점이자 중부권 철도 핵심 거점으로 도약할 것으로 보고 있다
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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 국가 철도망 계획 반영을 위해 정부 설득에 나섰다.
이재영 증평군수는 20일 국토교통부를 방문해 충청권 광역급행철도(CTX) 증평역 연장 사업과 중부권 동서횡단철도 건설 사업을 '제5차 국가철도망 구축 계획'에 반영해 줄 것을 공식 건의했다.
올해 하반기 계획 확정을 앞둔 가운데 지역 핵심 철도사업의 국가 계획 반영 필요성을 직접 설명하며 지원을 요청한 것이다.
이 군수는 이날 면담에서 CTX 증평역 연장 사업과 동서횡단철도 건설의 타당성과 파급효과를 집중적으로 설명했다.
CTX 증평역 연장 사업은 대전~세종~청주공항 노선을 증평역까지 11.2㎞ 연장하는 사업으로 총사업비는 401억 원 규모다.
해당 사업은 경제성 분석(B/C) 1.078을 확보해 사업 추진 가능성이 높은 것으로 평가된다.
이 군수는 "청주와 증평을 단일 생활권으로 연결하는 핵심 노선"이라며 "광역 교통 접근성을 획기적으로 개선할 수 있다"고 강조했다.
함께 건의된 중부권 동서횡단철도 건설 사업은 충남 서산에서 경북 울진까지 329㎞를 연결하는 대형 국책 사업으로 총사업비는 약 7조 3000억 원에 달한다.
사업이 추진되면 충청과 경북을 잇는 초광역 교통망이 구축돼 약 630만 명이 철도 서비스 혜택을 받을 것으로 예상된다.
증평군은 두 사업이 국가 계획에 반영될 경우 증평역이 충청권 광역 철도의 종점이자 충북선 분기역으로 기능하게 돼 중부권 철도 교통의 핵심 거점으로 도약할 것으로 보고 있다.
군은 특히 충북선 복선화·고속화, 천안~청주공항 복선전철 등 기존 국가철도사업과의 연계효과를 통해 중부권 교통망 완성도가 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.
이재영 군수는 "CTX 증평역 연장과 중부권 동서횡단철도는 지역의 미래 성장 동력을 확보하는 핵심 사업"이라며 "제5차 국가철도망 구축 계획에 반드시 반영될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com