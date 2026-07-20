익산시, 어린이 수영장 무료 운영…공원 5곳 22일 개장

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 22일부터 8월20일까지 공원5곳에서 어린이수영장을 무료운영했다
- 수영장마다 인명구조요원과 운영요원을 배치해 안전관리체계를 갖췄다
- 시설·수질·위생을 수시점검하고 차광막·쉼터를 설치해 쾌적한 물놀이환경을 조성했다
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[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 여름철 어린이들의 안전한 물놀이를 위해 오는 22일부터 8월 20일까지 공원 5곳에서 어린이 수영장을 무료 운영한다고 20일 밝혔다.
어린이 수영장은 영등시민공원, 모현공원, 중앙체육공원, 함열 돌숲공원, 유천생태습지공원 등 5곳에 마련된다. 운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 5시까지이며 이용 대상은 5~13세 어린이다.
시는 어린이들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 각 수영장에 인명구조요원 자격을 갖춘 안전관리자와 관련 교육을 이수한 운영요원을 배치하고 응급상황에 대비한 안전관리 체계를 운영한다.
개장에 앞서 시설물과 수질, 위생 상태를 점검했으며 운영 기간에도 정기적인 수질 관리와 시설 점검을 실시해 안전하고 쾌적한 이용 환경을 유지할 계획이다.
또 가족 단위 이용객의 편의를 위해 차광막과 쉼터용 평상을 설치하고 현장 관리도 강화할 예정이다.
최정호 익산시장은 "아이들이 안전하고 즐겁게 뛰어놀 수 있는 공간을 마련하는 것은 시민의 행복과 삶의 질을 높이는 중요한 일"이라며 "어린이 수영장이 건강한 신체활동과 즐거운 추억을 만드는 도심 속 여가 공간이 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com