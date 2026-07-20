韩国年轻人告别"不醉不归" 外国游客成支撑首尔夜经济新主力

纽斯频通讯社首尔7月20日电 随着韩国民众夜间消费方式发生变化，外国游客正成为支撑首尔夜经济的重要增长力量。首尔市政府近日提出，将夜间经济作为重点工作，通过延长文旅设施开放时间、打造夜间消费品牌等措施进一步带动旅游消费和区域商业发展。

【插图=AI生成】

据首尔市商圈分析服务统计，今年第一季度，首尔酒吧和简易酒馆数量为1.3924万家，较2024年第一季度的1.6292万家和2025年第一季度的1.4938万家连续两年减少。

分析认为，新冠疫情以来，企业和高校聚餐文化逐渐减少，居家娱乐方式不断丰富，加之经济低迷、健康消费理念普及以及个人生活方式变化等因素共同导致夜间餐饮消费需求发生变化，传统酒馆及相关深夜商圈受到一定影响。

与此同时，外国游客夜间消费持续增长。首尔市发布的数据显示，今年4月到访首尔的外国游客达156万人次，较去年同期的130万人次增长18.8%；今年1月至4月累计接待外国游客520万人次，同比增长21.4%。

数据显示，今年4月外国游客在首尔的银行卡消费金额达到1.1532万亿韩元，同比增长50.5%。来自中国、日本、美国、台湾和菲律宾等国家和地区的游客数量居前。

首尔市政府表示，已将促进夜间经济发展列为重点工作。根据规划，首尔市将扩大文化、体育和旅游设施夜间开放时间，延长外国游客停留时间，带动消费向社区商业街延伸。

首尔市还计划打造统一的"夜间经济综合品牌"，整合各类夜间基础设施和文化内容，并围绕汉江、东大门设计广场（DDP）、南山等夜间旅游目的地打造"夜间经济共生特区"，研究延长户外营业时间、完善深夜公共交通等措施。同时，将推出"首尔月光夜市"品牌，培育户外营业等夜间消费场景，推动建设"24小时充满活力的全球城市"。

檀国大学经营学系教授郑然承（音）表示，相较一次性资金补贴，为小商户创造持续稳定的经营环境更有利于长期发展。随着韩国居民夜间外出消费减少，进一步挖掘外国游客消费潜力具有积极意义。首尔应充分发挥汉江、传统建筑等特色资源优势，打造具有差异化竞争力的夜间文化品牌。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社