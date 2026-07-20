韩国收紧房贷政策后 首尔首次购房市场呈青年集中趋势

纽斯频通讯社首尔7月20日电 韩国实施"6·27"住房贷款调控政策一年后，全国首次购房需求总体保持平稳，但首尔无房家庭购房人数明显增加，首次购房需求进一步向首尔集中。

资料图：首尔市民在南山公园眺望。【图片=纽斯频通讯社】

据房地产业20日消息，韩国政府于去年6月27日出台加强家庭债务管理方案，自次日起将首都地区及房地产调控地区购房住房抵押贷款最高额度限制为6亿韩元，将首次购房者贷款价值比（LTV）由80%下调至70%，并要求购房者在6个月内迁入所购住房，同时缩减政策性住房贷款额度和供应规模。

市场此前普遍预计，贷款政策收紧将抑制青年群体和无房家庭购房需求。不过，政策实施一年后，全国首次购房规模与上一年度相比基本持平，而首尔购房需求则呈现增长态势。

数据显示，去年7月至今年6月，韩国首次购买房地产人数为42.3382万人，较2024年7月至2025年6月的42.4253万人减少871人，降幅为0.2%。

同期，在首尔购房的无房家庭人数由5.5344万人增至7.3473万人，增幅达32.8%。相比之下，京畿道首次购房人数由13.5430万人降至13.0623万人，下降3.5%；仁川由3.5533万人降至3.0666万人，下降13.7%。

数据显示，首尔首次购房需求增长主要来自青年群体。政策实施后的这一年，20岁年龄段首次购房人数由5744人增至8049人，增长40.1%；30岁年龄段由2.6445万人增至3.9654万人，增长49.9%。

首尔20岁和30岁首次购房人数合计由3.2189万人增至4.7703万人，增长48.2%。同期首尔新增首次购房人数为1.8129万人，其中20岁和30岁群体增加1.5514万人，占新增人数约86%。

此外，20岁和30岁群体占首尔首次购房者总数的比重由58.2%升至64.9%。相比之下，全国20岁和30岁首次购房人数分别增长8.9%和4.8%，青年群体购房需求向首尔集中的趋势更加明显。

分析认为，尽管贷款条件趋紧，但年轻购房者更加重视住房区位条件、资产价值以及未来升值潜力，在首尔住房供应趋紧、房价上涨预期持续存在的背景下，部分购房者选择继续积累资金或借助家庭支持，以直接进入首尔房地产市场，而非先购买京畿道或仁川等周边地区住房。

有声音指出，若未来首尔房价继续上涨，金融机构进一步加强贷款总量管理，资金实力较弱的刚性需求购房者可能推迟购房计划或转向首尔外围及京畿道等地区，而拥有较强资金实力的中老年群体和高收入人群进入首尔房地产市场的比例可能进一步提高，首次购房市场在不同地区和不同收入群体之间的分化趋势或将加剧。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社