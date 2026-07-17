U-18 남자배구, 아시아선수권서 파키스탄에 1-3 패배... 인도와 7~8위 결정전

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 18세 이하(U-18) 남자배구 대표팀이 2026 아시아배구연맹(AVC) U-18 아시아선수권대회에서 파키스탄에 패하며 7~8위 결정전으로 밀렸다.
배규선 감독이 이끄는 대표팀은 17일 중국 하이난성 하이커우 우위안허 체육관에서 열린 대회 5~8위 순위결정전에서 파키스탄에 세트스코어 1-3(17-25 23-25 25-19 16-25)으로 패했다.
전날(16일) 8강전에서 이란에 1-3으로 져 준결승 진출이 좌절됐던 한국은 순위결정전 첫 경기마저 내주며 7~8위 결정전으로 향하게 됐다. 한국은 18일 태국에 세트스코어 1-3으로 패한 인도와 대회 마지막 경기를 치른다.
한국은 강경민(순천제일고), 김산비(경북체고), 신주원(천안고), 김현수(속초고), 이준민(천안고), 세터 최경주(남성고)를 선발로 내세웠다.
1세트는 초반 리드를 잡고도 흐름을 이어가지 못했다. 강경민의 공격이 상대 수비에 막히는 등 공격이 풀리지 않았고, 연속 실점으로 분위기를 내주며 17-25로 첫 세트를 내줬다.
2세트에서는 초반 6-11까지 끌려가며 어려운 경기를 펼쳤다. 김준서(경북체고)의 이동공격과 엄정현(인하사대부고)의 블로킹, 백찬후(수성고)의 공격을 앞세워 추격에 나섰고, 세트 후반에는 23-24까지 따라붙으며 승부를 끝까지 끌고 갔다. 그러나 마지막 한 점을 넘지 못하며 23-25로 아쉽게 세트를 내줬다.
벼랑 끝에 몰린 한국은 3세트에서 반격에 성공했다. 조직적인 수비와 공격 집중력을 앞세워 25-19로 세트를 따내며 추격의 불씨를 살렸다.
하지만 4세트에서 다시 초반부터 점수 차가 벌어졌다. 한국은 흐름을 되찾지 못한 채 16-25로 세트를 내주며 결국 세트스코어 1-3으로 경기를 마무리했다.
이번 대회에서 한국은 조별리그에서 호주와 사우디아라비아를 모두 세트스코어 3-0으로 꺾으며 순항했지만, 일본에 0-3으로 패해 조 2위로 토너먼트에 진출했다. 이후 이란과 파키스탄에 연이어 패하면서 기대했던 상위권 진입에는 실패했다.
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