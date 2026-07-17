李대통령 "누구도 헌법 위에 군림해선 안 돼…국민이 나라의 주인"

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제헌절 '빛의 위원회' 시민 행사

12월 3일 '국민주권의 날' 지정

'빛의 혁명' 디지털 아카이브 구축

[서울=뉴스핌] 정영희 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 헌법과 국민주권을 침해하는 권력 행사가 다시는 반복돼서는 안 된다고 강조했다.

이 대통령은 78주년 제헌절인 17일 청와대 영빈관에서 '빛의 위원회' 출범 기념 시민 초청 행사에서 이같이 말했다.

이 대통령은 "다시는 민주주의와 국민주권이 위협받는 일이 있어서는 안 된다"고 밝혔다.

이 대통령은 "그 누구도 헌법 위에 군림하려 해서는 안 된다"면서 "국민주권정부는 국민이 나라의 주인이라는 가장 단순하면서도 가장 원천적인 원칙을 반드시 지켜내겠다"고 약속했다.

이재명 대통령이 제헌절 78주년인 17일 청와대 영빈관에서 열린 '빛의 위원회' 출범 기념 시민 초청 행사에서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆"위대한 국민, 연대·평화·행동으로 민주주의 증명"

지난 3월 설치된 빛의 위원회는 지난 정부의 불법 비상계엄에 맞선 시민들의 정신을 계승하기 위한 사업을 추진한다.

이 대통령은 현대사를 헌법의 가치와 민주주의를 훼손하고 권력을 사유화하려는 세력에 맞서 국민이 주권을 지켜온 과정으로 평가했다.

민주주의는 한 번 획득했다고 영원히 보장되는 것이 아니라 시민의 참여와 용기, 연대를 통해 지속적으로 지켜내야 한다고 강조했다.

2024년 12월 3일 비상계엄 당시를 언급하며 민주주의에 대한 위협이 과거에 그치지 않고 언제든 되풀이될 수 있다는 사실을 보여준 사건이라고 말했다.

이 대통령은 "계엄군을 태운 헬기가 서울 상공을 가르고 무장한 특수부대가 국회 창문을 깨고 진입하던 긴박한 순간을 아직도 생생하게 기억한다"며 "시민들은 누가 먼저랄 것도 없이 한겨울 추위를 뚫고 국회로 달려왔다"고 회상했다.

시민들의 참여 덕분에 국회가 비상계엄을 해제하고 헌법과 민주주의를 회복할 수 있었다고 평가했다.

이 대통령은 "위대한 국민은 분열보다는 연대를, 폭력보다는 평화를, 침묵이 아닌 행동을 선택하며 대한민국의 민주주의는 흔들릴지언정 결코 무너지지 않는다는 사실을 명백히 증명했다"고 말했다.

이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 '빛의 위원회' 출범 기념 시민 초청 행사에서 박미경 빛의 위원회 위원장에게 위촉장을 수여한 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=KTV]

◆'시민 참여·민주주의 회복' 과정 기록 계승 사업 추진

정부는 당시 시민 참여와 민주주의 회복 과정을 장기적으로 기록하고 계승하기 위한 사업을 추진한다.

이 대통령은 "지난 월요일 출범한 빛의 위원회를 통해 빛의 혁명이라는 위대한 역사를 오래도록 기억하고 기록해 가겠다"고 말했다.

이 대통령은 "매년 12월 3일을 국민주권의 날로 지정해 국민 모두가 그날의 일을 함께 기억하고 민주주의의 가치가 다음 세대에 영원토록 온전히 계승될 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "빛의 혁명 기록을 체계적으로 수집·보존하고 시민 참여와 K-민주주의가 세계 민주주의의 모범으로 널리 확산될 수 있도록 디지털 아카이브 구축도 적극 추진하겠다"고 말했다.

이 대통령은 "국민이 거리와 광장에서 밝혀준 찬란했던 오색의 빛들이 대한민국을 넘어 세계 민주주의를 비추는 밝은 등불이 되기를 바란다"고 말했다.

이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 '빛의 위원회' 출범 기념 시민 초청 행사에서 비상계엄 저지에 참여한 시민대표에게 감사장을 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

◆이명세 감독 다큐 영화 '란 12·3' 시민들과 관람

78주년 제헌절을 맞아 헌법과 국가 권력의 의미도 강조했다.

이 대통령은 "헌법이라는 한국 최고 규범이 실질적으로 내용 그대로 존중되는 사회를 꼭 만들었으면 좋겠다"면서 "국가는 국민을 위해 존재하고 국가 권력은 국민으로부터 나오며 오로지 국민의 이익과 국가의 미래를 위해 사용돼야 한다"고 말했다.

올해부터 제헌절이 국가공휴일로 지정된 것과 관련해서는 제헌과 헌법의 의미를 국가적으로 되새기는 계기가 돼야 한다고 밝혔다.

이날 행사에는 빛의 위원회 위원과 시민사회 활동가, 비상계엄 저지에 참여한 시민, 정부와 청와대 관계자 등이 참석했다.

이 대통령은 박미경 빛의 위원회 위원장에게 위촉장을 수여했다. 비상계엄 저지와 민주주의 회복 과정에 기여한 시민 4명에게는 감사장을 전달했다. 행사 이후에는 이명세 감독의 12·3 비상계엄 기록 다큐멘터리 영화 '란 12.3'을 시민들과 함께 봤다.

chulsoofriend@newspim.com