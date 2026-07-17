[2026WC] 돈에 미친 FIFA...'챔피언 반지' 2026개 제작해 판다

AI 핵심 요약beta
- FIFA가 17일 2026 월드컵 우승팀에 최초로 챔피언 반지를 주기로 했다고 밝혔다.
- 반지는 총 2026개만 제작되며 30개만 우승팀에 지급되고 1996개는 한정판 상품으로 판매돼 상업주의 논란을 낳고 있다.
- 결승전 시상식에서 모조 반지를 먼저 끼우는 연출과 미국식 자본주의 모델 이식에 축구 팬들의 냉소와 비판이 거세다.
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시상식서 '美스포츠 전유물' 반지 끼고 환호하는 모습 연출
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵 우승팀에 역대 최초로 '챔피언 반지'를 수여하기로 했다. FIFA는 17일 홈페이지를 통해 "FIFA 주관 대회 역사상 최초로 우승팀에 특별 제작된 '챔피언 반지'를 주기로 했다"며 "미국 스포츠의 가장 대표적인 우승 기념 전통 중 하나가 세계 축구 무대에 첫선을 보인다"고 발표했다.
다가오는 20일 오전 4시 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열릴 스페인과 아르헨티나의 결승전 우승팀이 이 최초의 반지를 손에 넣게 된다. 언뜻 보면 개최국 미국의 스포츠 문화를 존중한 신선한 시도로 보이지만 속내를 들여다보면 FIFA의 치밀한 '돈벌이 기획'에 불과하다는 지적이다.
이번에 제작되는 반지는 대회가 열리는 연도를 기념해 총 2026개로 엄격히 제한된다. 이 중 우승팀 선수와 코칭스태프에게 돌아가는 몫은 단 30개뿐이다. 나머지 1996개는 고유번호가 부여된 공식 라이선스 상품으로 둔갑해 전 세계 축구 팬들에게 판매된다. 우승의 영광을 상징해야 할 징표가 FIFA의 수익 창출을 위한 '한정판 마케팅 도구'로 전락했다는 비판이 나오는 이유다.
전달 방식도 빈축을 사고 있다. 결승전 직후 시상식에서 우승팀 주장과 감독은 임시로 제작된 '모조 반지'를 먼저 받는다. 이후 선수단 30명의 손가락 사이즈에 맞춘 진짜 반지를 개별 제작해 나중에 전달하는 방식이다.
결국 전 세계 수십억 명이 시청하는 결승전 시상식에서 '가짜 반지'를 끼고 환호하는 촌극이 벌어지는 셈이다. 오직 미디어 노출과 극적인 세리머니 효과만을 노린 연출에 세계 최고 권위의 월드컵 시상식이 동원된다는 비판을 피하기 어렵다.
축구 고유의 낭만과 역사를 뒤흔들면서까지 미국식 자본주의 모델을 무리하게 이식했다는 냉소적인 시선도 존재한다. 월드컵 우승의 최종 상징은 언제나 황금빛 '피파컵'과 메달이었다. 여기에 굳이 미국 프로스포츠의 전유물인 챔피언 반지까지 더해가며 상업적 이익을 좇는 FIFA의 행보는 전 세계 축구팬들에게 깊은 씁쓸함을 남기고 있다.
psoq1337@newspim.com