최태원 "SK하이닉스 주가, 시간 두면 우상향…팔지 말고 보유"

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대한상의 하계포럼 AI 대담

SK하이닉스 장기 전망 낙관

"메모리 수요 기하급수적 증가

AI, 비용 감축 아닌 새 업무 창출

생각·적응·공감 근육, 바디 스킬 필요"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 인공지능(AI) 산업의 성장에 따라 메모리 수요가 기하급수적으로 늘어날 것이라며 SK하이닉스 주가의 장기 상승 가능성을 강조했다.

최 회장은 17일 SK하이닉스 주가와 관련해 "메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향으로 간다"고 밝혔다.

최 회장은 이날 제주에서 열린 대한상의 하계포럼 AI 관련 대담에서 "다음 달 주가가 어떻게 될지는 저도 모르지만 샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라고 제안했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 28일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 한중의원연맹 2026 제1회 정책세미나 '미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략'에서 특별강연을 하고 있다. 2026.04.28 mironj19@newspim.com

◆"AI 아직은 4살짜리, 성인이 되려면 반도체 수요 확대"

AI 산업이 성장할수록 메모리 반도체 수요가 확대될 수밖에 없다는 것이 최 회장의 진단이다.

최 회장은 "AI가 아직은 4살짜리 어린아이지만 성인이 되려면 메모리가 쓰일 수밖에 없다"며 "그 수요가 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없다"고 강조했다.

최근 주가의 급격한 등락에 대해서는 AI 산업의 성장 기대감이 빠르게 반영된 결과라고 설명했다.

최 회장은 "주가가 갑자기 10배씩 오른 것도 이런 현상 때문"이라며 "전망이 좋아지면 올라갔다가 조금 아닌 것 같으면 확 떨어지기도 한다. 너무 빨리 올라서 현실에 적응시키는 때도 있다"고 말했다.

한국의 AI 산업 전략으로는 미국과 중국의 패권 경쟁을 피해 독자적인 시장을 만들어야 한다고 제안했다.

최 회장은 "미래 AI는 단순한 산업이 아니라 국가 안보 문제"라며 "미국은 퀄리티 형태로 접근하는 반면 중국은 가격 우위를 갖겠다는 전략"이라고 분석했다.

최 회장은 "한국은 토큰 코스트를 낮추기도 힘들고 퀄리티로 미국을 이기기도 어렵다"며 "우리는 인프라를 깔고 그 위에 필요한 애플리케이션을 만들어 틈새시장을 형성해야 한다"고 부연했다.

지난 7월 10일 오전(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장이 타종을 하며 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다. [사진=SK하이닉스]

◆미중 사이에서 '한국형 AI 기술·서비스' 수출해야

미국과 중국 사이에서 선택에 어려움을 겪는 국가들을 대상으로 한국형 AI 기술과 서비스를 수출해야 한다는 구상도 내놨다.

최 회장은 "한국이 대형언어모델(LLM)이든 애플리케이션이든 수출해서 팔 수 있는 상황을 만들어야 한다"며 "메모리만 계속 팔 게 아니라 컴퓨팅 용량을 만들어서 팔아야 한다"고 말했다.

최 회장은 "미래에는 상품이 아니라 지능을 수출하는 형태로 전략을 바꿔야 한다"며 "미국과 중국보다 더 안전하거나 나름의 장점이 있는 것을 만들어 파는 것이 한국의 성장 전략이 될 것"이라고 내다봤다.

AI 시대에 필요한 역량으로는 ▲생각 근육 ▲적응 근육 ▲공감 근육 ▲바디 스킬 4가지를 제시했다.

최 회장은 "미래 교육은 주입식이 아니라 인간 생활에 도움이 되는 것을 찾는 방향으로 가야 한다"며 "최근 SK하이닉스가 채용 때 대학 졸업장이 필요 없다고 발표했다. 대학을 나와야만 인재라는 시대는 끝났다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 이재용 삼성전자·최태원 SK그룹 회장과 기념사진을 찍고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

◆AI, 인간 공감 능력·실패 후 회복력 대체 힘들어

AI가 대체하기 어려운 인간의 역량으로는 공감 능력과 실패 이후의 회복력을 꼽았다.

최 회장은 "AI가 이해하는 척을 해도 공감은 할 수 없다"며 "공감하는 마음과 행동이 미래에는 중요할 것"이라고 밝혔다.

최 회장은 "창업이 많아지면 실패도 늘어날 텐데 그때는 회복력이 좋은 사람이 필요하다"며 "실패를 교훈 삼아 더 나은 사람이 돼야 한다"고 강조했다.

AI 도입의 목적을 인건비와 비용 절감에만 둬서는 안 된다는 점도 역설했다.

최 회장은 "AI 에이전트를 계속 학습시켜 생산성을 높인다고 직원들이 일자리를 잃는 게 아니다"며 "비용을 줄일 생각부터 할 게 아니라 남는 사람에게 어떤 다른 일을 맡길지 찾아야 한다"고 말했다.

최 회장은 "하지 않던 일과 생각하지 못했던 일을 계속 찾아서 만들게 해야 회사가 성장하는 방향으로 간다"며 "직원들도 특정 직무에 국한되지 않는 올라운드 플레이어가 되거나 한 회사에서만 일하지 않는 'N잡러' 형태의 프리랜서로 일할 수 있다"고 내다봤다.

chulsoofriend@newspim.com