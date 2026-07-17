18일 새벽 중부지방 집중호우…시간당 80㎜·최대 300㎜ 이상

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 18일 새벽부터 19일 사이 중부지방에 매우 강한 비가 예상된다고 밝혔다.
- 수도권·강원 등에 최대 300㎜ 이상, 충청과 남부에도 250㎜ 안팎의 폭우가 내려 시간당 50∼80㎜ 집중호우가 우려된다고 했다.
- 이미 지반이 약해진 만큼 토사 유출·산사태와 침수·하천 범람에 대비해 계곡·하천·지하차도 접근을 자제해야 한다고 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
19일 오전까지 충청·남부로 확대
충청 북부도 누적 250㎜ 이상 가능성
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 토요일인 18일 새벽부터 수도권과 강원 등 중부지방에 매우 강하고 많은 비가 내릴 전망이다.
17일 기상청은 18일 새벽부터 19일까지 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 예상된다고 예보했다.
18일부터 19일까지 예상 강수량은 수도권과 강원 100∼200㎜, 충청권 80∼150㎜다. 전북과 경북에는 30∼100㎜, 전남과 경남에는 20∼60㎜의 비가 내릴 것으로 예상된다.
비가 많이 내리는 곳은 누적 강수량이 예보 범위를 크게 웃돌 수 있다.
수도권과 강원 중·남부 내륙·산지에는 300㎜ 이상, 세종과 충남 북부·충북 중북부에는 250㎜ 이상의 비가 쏟아질 가능성이 있다.
강수 강도도 매우 거셀 전망이다. 18일 늦은 새벽부터 오전 사이 수도권과 강원 중·남부 내륙·산지, 충청 북부에는 시간당 50∼80㎜의 비가 집중될 것으로 보인다.
경기 남부와 충남 북부는 18일 늦은 새벽부터 오전까지, 경기 남부를 제외한 수도권은 늦은 새벽부터 아침까지 강한 비가 예상된다.
강원 중·남부 내륙·산지와 충북 중북부에서는 아침부터 오전 사이 집중호우가 내릴 가능성이 크다.
중부지방에서는 18일 강한 비가 내렸다가 약해지는 상황이 반복될 전망이다.
비구름대가 남하하는 밤부터 19일 오전까지는 충청권과 전라권 등 남부지방을 중심으로 강한 비가 이어지겠다.
기상청 관계자는 "18일 새벽부터 오전까지는 중부지방에서 각별한 주의가 필요하다"며 "18일 밤부터 19일 새벽 사이에는 충청권과 남부지방을 중심으로 매우 강한 비가 예상된다"고 설명했다.
집중호우가 새벽과 밤 등 즉각적인 대응이 어려운 시간대에 발생할 수 있어 일부 지역에는 호우 긴급재난문자가 발송될 가능성도 있다.
지난달 30일 장마가 시작된 뒤 전국에 많은 비가 내리면서 지반이 약해진 상태다. 추가 강수에 따른 토사 유출과 산사태, 낙석, 축대 붕괴 등에 유의해야 한다.
짧은 시간에 많은 비가 쏟아지면 계곡과 하천 수위도 급격히 높아질 수 있다. 하천변과 지하차도 등 저지대에서는 고립과 침수, 하천 범람 가능성에 대비해야 한다.
기상청 관계자는 "계곡과 하천 주변 접근이나 야영을 자제하고 침수된 도로나 지하차도에는 진입하지 말아 달라"고 당부했다.
chulsoofriend@newspim.com