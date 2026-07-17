李대통령 "12월 3일 '국민주권의 날' 지정…'빛의 혁명' 기록"

빛의 위원회 출범 행사 자필 감사장 공개
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 78주년 제헌절을 맞은 17일 현 정부의 핵심 가치인 국민주권을 강조하면서 "해마다 12월 3일을 '국민주권의 날'로 지정해 그날의 의미와 정신이 다음 세대까지 온전히 계승될 수 있도록 하겠다"고 다시 한 번 강조했다.
이 대통령은 그동안 기회가 있을 때마다 불법 비상계엄 사태가 일어난 12월 3일을 국민주권의 날로 정해 계엄을 막은 국민의 뜻을 되새겨야 한다고 밝혀왔다.
이 대통령은 이날 페이스북에 "지난 2024년 12월 3일, 한밤중 선포된 비상계엄은 민주주의에 대한 위협이 결코 과거의 일이 아니다"며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "오늘의 대한민국에서도 언제든 되풀이될 수 있는 현실임을 우리 모두에게 일깨워줬다"며 "제헌절을 맞아 헌법이 선언한 국민주권과 자유, 민주주의의 가치를 오늘날 우리의 삶 속에서 어떻게 지켜나갈 것인지 다시금 생각해보게 된다"고 말했다.
이 대통령은 "'빛의 혁명'의 기록을 체계적으로 수집 보존해 K-민주주의가 세계 민주주의의 모범으로 널리 확산될 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
또 이 대통령은 이날 오후 예정된 '빛의 위원회' 출범 기념 시민 청와대 초청 행사에서 전달할 자필 서명이 담긴 감사장 사진도 공개했다.
이 대통령은 이날 오후 2시 청와대 영빈관에서 대통령 직속 '빛의 위원회' 출범기념 시민 초청 행사를 연다.
이 대통령이 공개한 감사장에는 시민의 이름이 공란으로 비워진 채 "무장한 힘 앞에 맨몸으로 서서 증오보다 연대를, 폭력보다 평화를, 침묵이 아닌 행동을 선택하며 대한민국의 민주주의는 흔들릴지언정 결코 무너지지 않는다는 사실을 전 세계에 증명해 주신 국민 여러분 덕분에 새봄을 맞이할 수 있었다"는 내용이 담겼다.
이 대통령은 "대한민국 대통령으로서, 대한민국 국민의 한 사람으로서 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"고 다시 한 번 국민에 대한 감사를 표했다.
pcjay@newspim.com