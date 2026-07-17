부산창경, LIPS 프로그램 추가 운영사 선정…LIPSⅡ 추천권 확보

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산창조경제혁신센터가 중기부 소상공인 투자연계사업 운영사로 선정돼 투자 추천권을 확보했다.
센터는 중소벤처기업부의 '2026년 소상공인 투자연계지원사업' 립스(LIPS) 프로그램 추가 운영사로 선정됐다고 17일 밝혔다.
이에 따라 동남권 로컬창업 권역 운영사로서 혁신 소상공인 투자연계지원(LIPSⅡ) 추천권을 확보했다.
립스(LIPS)는 민간 운영사가 생활 기반 창의 아이템을 보유한 소상공인을 발굴해 선투자하고 정부 사업화 자금과 연계해 기업가형 소상공인으로 육성하는 프로그램이다.
부산창경은 LIPSⅡ 트랙을 통해 투자기업에 최대 2억 원 규모의 사업화 자금을 지원할 수 있다.
센터는 이번 사업을 통해 부산 관광·웰니스 분야를 중심으로 유망 소상공인 발굴과 투자에 나설 계획이다. 지역 유관기관과의 협력 네트워크를 기반으로 공동 발굴과 직접투자를 연계하는 운영 모델을 추진한다.
투자 이후에는 자금 지원에 더해 AI 기반 컨설팅, 브랜드 및 사업모델 고도화, 오픈이노베이션, 판로 확대, 워케이션 연계 시장검증 등 성장 지원 프로그램을 연계할 방침이다.
'소상공인 생활문화 혁신지원사업', '부산형 워케이션 활성화 사업'과 연계해 검증된 기업을 투자 후보군으로 확보하고 대기업과의 협력을 통한 입점 및 사업 확장도 지원할 계획이다.
김용우 대표이사는 "관광·웰니스 분야 혁신 소상공인 발굴과 투자 기반을 마련했다"며 "투자와 성장 지원을 연계한 체계를 구축하겠다"고 말했다.
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