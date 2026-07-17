국힘 부산시당, 이성권 신임 위원장 선출…"보수 단결 차기 총선·대선 준비"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당이 신임 시당위원장 선출을 계기로 차기 총선과 대선 준비에 박차를 가하고 있다.
부산시당은 17일 부산시당 당사에서 2026년도 제3차 시당운영위원회를 열고 참석자 만장일치로 이성권 의원을 신임 부산시당위원장으로 선출했다고 밝혔다.
시당위원장에 선출된 이 의원은 재선 국회의원으로 부산 사하구갑을 지역 기반으로 의정활동을 이어온 인물이다. 지역 정치권 일각에서는 이번 인선을 두고 지방선거 이후 부산지역 보수 진영의 재정비와 외연 확장을 위한 조직 개편의 일환으로 보고 있다.
이성권 신임 위원장은 취임사에서 "쇄신과 통합으로 보수가 힘을 모아 차기 총선과 대선을 준비해나갈 수 있도록 하겠다"면서 "부산 지역 발전을 위해 협치와 견제로 당원들과 함께 일을 해나갈 것"이라고 말했다.
이 위원장은 조속한 시일 내에 주요 당직자 인선과 조직 구성을 마무리한다는 계획이다. 시당 사무처와 각 직능위원회, 청년·여성 조직 등 주요 당직에 변화를 주어 선거 대비형 체제를 갖추겠다는 구상이다.
부산 각 구·군 당원협의회와의 연계도 강화해 지역별 현안 대응력을 높이는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.
여야 모두 지방선거 이후 시당 체제 정비에 나선 가운데 국민의힘 부산시당은 새로운 위원장 선출을 계기로 지역 현안을 둘러싼 정책 경쟁과 선거 준비를 병행하는 역할을 맡게 됐다.
이 위원장이 쇄신과 통합을 키워드로 내세운 만큼 당내 계파 간 갈등 조정과 당원 조직 재정비, 청년 정치인 발굴 등 내부 과제도 함께 추진될지 주목된다.
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