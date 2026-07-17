송영길·김용, 전당대회 출마 제동에 "검찰이 빼앗은 시간, 결격 사유 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 송영길·김용은 17일 검찰수사로 생긴 당비 공백은 결격 사유가 아니라며 전당대회 후보 등록 즉시 처리 요구했다.
- 송영길은 옥고 후 무죄·복당·보궐선거 공천으로 이미 당원·피선거권을 회복했는데 당직 후보만 막는 것은 자기부정이라 비판했다.
- 두 사람은 최고위에 송영길 등록 수리와 김용 예외 인정 당무위 회부를 촉구하며 검찰 탄압 피해자 배제 전당대회는 정당성 의심받는다고 경고했다.
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"민주 최고위, 후보 등록 즉시 수리하라"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회에 당대표와 최고위원으로 각각 출마를 선언한 송영길 더불어민주당 의원과 김용 전 민주연구원 부원장은 17일 함께 긴급 기자회견을 열고 "검찰이 빼앗은 시간은 결격 사유가 될 수 없다"며 당 최고위원회를 향해 후보 등록을 즉시 처리할 것을 촉구했다.
전날 민주당 최고위원회는 송 의원과 김 전 부원장의 당비 납부 기록 공백을 이유로 전당대회 후보 자격에 제동을 걸고 결론을 이날로 미뤘다.
◆ "정치검찰이 만든 공백, 민주당 배제의 사유로 인정할 수 없어"
송 의원은 이날 발표한 회견문을 통해 "어젯밤 최고위원회는 당비 납부 기록에 비어 있는 칸을 이유로 두 사람의 후보 자격에 제동을 걸고, 결론을 오늘로 미뤘다"며 "이것은 미룰 일이 아니라 바로잡을 일"이라고 지적했다.
이어 "정치검찰이 만든 공백을, 민주당이 배제의 사유로 인정할 수는 없다"고 강조했다.
송 의원은 "329일의 옥고를 견디며 끝내 무죄를 확정받았고, 당의 요청으로 복당하여 연수갑 보궐선거에서 당원과 시민의 선택을 받았다"며 "연수갑 보궐선거 공천을 의결하던 그날, 최고위원회는 송영길의 당원 자격과 피선거권을 이미 회복시켰다"고 밝혔다.
그러면서 "공직 후보는 되는데 당직 후보는 안 된다고 결정한다면, 당원들이 받아들이겠느냐"며 "명백한 자기부정"이라고 비판했다.
송 의원은 "최고위원회가 할 일은 자격을 새로 베푸는 것이 아니라 스스로 내린 결정을 확인하고, 후보 등록을 즉시 수리하는 것"이라고 촉구했다.
김 전 부원장의 경우에 대해서는 "계좌가 동결된 사람에게 왜 당비를 이체하지 않았느냐고 묻는 것은, 손발을 묶어놓고 왜 뛰지 않았느냐고 묻는 것과 같다"며 "550일을 갇혔으며, 지금 이 순간에도 법정에서 진실을 다투고 있다"고 설명했다.
◆ "민주 최고위, 즉시 송영길 후보 등록 수리하고 김용 예외 인정 안건 의결해야"
그는 "검찰의 조작 수사로 인한 계좌 동결보다 더 상당한 사유가 세상 어디에 있느냐"며 "판단은 당무위원회의 몫이고, 최고위원회가 할 일은 당무위 회부이지 봉쇄가 아니다"라고 주장했다.
송 의원은 "윤석열 검찰독재정권의 조작 수사와 기소, 그 탄압이 만들어낸 공백을 당이 결격이라 부르는 순간, 우리는 검찰의 기소장에 당의 직인을 찍어주는 것"이라며 "이재명의 민주당은 검찰독재정권의 쿠데타를 이겨내고 정권을 되찾았는데, 검찰 탄압의 상처를 자격 미달이라 부른다면 민주당은 민주당이기를 포기하는 것"이라고 목소리를 높였다.
이들은 "최고위원회는 송영길의 후보 등록을 즉시 수리하고, 김용에 대한 예외 인정 안건을 즉각 당무위원회에 회부하라"며 "당무위원회는 후보 등록 일정에 지장이 없도록 지체 없이 의결하라"고 요구했다.
아울러 "지도부는 이번 결정이 전당대회의 유불리 계산과 무관함을 행동으로 증명하라"고 덧붙였다.
송 의원은 "우리는 당원 동지들과 함께, 당원의 선택권을 지키기 위해 당헌·당규가 허용하는 모든 수단을 다하겠다"며 "검찰 탄압의 피해자를 배제한 채 치러지는 전당대회는 그 정당성을 의심받을 것"이라고 경고했다.
마지막으로 "이재명 정부의 성공과 민주당의 총선 승리, 그 대의 앞에 우리는 물러설 곳이 없다"며 "정면으로 나아가겠다"고 다짐했다.
kimsh@newspim.com