소방관 사칭 사기 급증...경북소방 "각별한 주의 당부"

AI 핵심 요약beta
- 경북소방본부가 17일 소방관 사칭 사기 주의를 당부했다.
- 사칭 피해는 159건, 피해액은 약 6억4000만원이었다.
- 소방본부는 특정업체 송금 요구 시 즉시 확인하라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"소방은 특정업체 소개·물품 구매·계좌 입금 요구 절대 안 해...즉시 확인·신고" 독려
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 소방관을 사칭한 사기가 잇따르자 경북소방본부가 각별한 주의를 당부했다.
17일 경북소방본부에 따르면 2025년 5월부터 올해 6월 말까지 접수된 사칭 피해는 총 159건, 피해액은 약 6억4000 만 원으로 집계됐다. 이 중 소방기관을 사칭한 사례는 전체의 94.3%인 150건으로 피해액도 약 6억3000만 원에 달해 대부분을 차지했다.
사기범들은 소방공무원을 사칭해 '소방점검이 예정돼 있다', '관련 법령이 개정돼 소방시설을 설치해야 한다', '지정업체에서 물품을 먼저 구매하면 소방본부에서 비용을 지원해 준다' 등의 거짓말로 피해자를 속인 뒤 특정 업체 계좌로 송금을 유도하는 수법을 사용하고 있다.
실제 지난 6월 20일 구미에서는 소화장치와 질식소화포를 지정업체에서 구매하면 비용을 지원해 준다고 속여 1125만 원을 편취한 사건이 발생했다.
또 이달 9일에는 포항의 한 공방 업주에게 '법령 개정을 이유로 AI 화재감지기와 리튬이온 소화기 설치가 의무화됐다'고 속여 특정 업체에 540만 원을 송금하도록 유도한 사례도 있었다. 피해자는 송금 후 소방서에 사실 여부를 확인하는 과정에서 사기임을 확인하고 경찰에 신고했다.
경북소방본부는 소방기관은 전화나 문자로 특정 업체를 소개하거나 물품 구매를 요구하지 않으며 어떠한 경우에도 개인이나 특정 업체 계좌로 입금을 요구하지 않는다고 강조했다.
또 소방점검이나 소방시설 설치와 관련한 연락을 받을 경우에는 반드시 해당 소방서 대표전화로 사실 여부를 확인하고, 의심스러운 전화·문자·공문을 받으면 즉시 경찰이나 가까운 소방서에 신고해 줄 것을 당부했다.
성호선 경북소방본부장은 "소방기관을 사칭한 범죄는 국민의 신뢰를 악용하는 중대한 범죄"라며 "소방은 어떠한 경우에도 특정 업체를 통한 물품 구매나 금전 송금을 요구하지 않는다. 조금이라도 의심스러운 연락을 받으면 반드시 해당 소방서에 사실 여부를 확인해 달라"고 말했다.
nulcheon@newspim.com