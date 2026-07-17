TSMC, 美 애리조나에 1000억 달러 추가 투자…트럼프 압박에 화답

AI 핵심 요약beta
- TSMC가 16일 애리조나에 1000억달러 추가 투자하겠다고 밝혔고 트럼프 대통령의 미국 내 반도체 생산 확대 기조에 힘을 실었다.
- TSMC는 애리조나에 최대 4개 공장을 추가 검토하며 미국과의 전략적 파트너십을 강화하고 AI 수요에 힘입어 설비투자와 매출 전망을 상향했다.
- TSMC는 2분기 순이익이 77% 급증해 사상 최고치를 기록했지만 이날 미국주식예탁증서(ADR)는 약세를 보였다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 대만 TSMC가 미국 애리조나주에 1000억 달러를 추가 투자하겠다고 16일(현지시간) 밝혔다. 자국 내 반도체 생산 확대를 압박해 온 도널드 트럼프 대통령에게 힘을 실어준 결정이다.
TSMC의 이번 애리조나 추가 투자 1000억 달러는 이미 발표한 1650억 달러 규모의 현지 반도체 공장 건설 투자에 더해지는 것이다. 이번 투자는 트럼프 대통령이 대만이 미국의 반도체 사업을 빼앗아 가고 있다고 거듭 주장해 온 가운데 나왔다. 그는 자신의 임기가 끝날 때쯤이면 미국이 세계 반도체 생산능력의 50%를 갖게 될 것이라고 밝힌 바 있다.
C.C. 웨이 TSMC 최고경영자(CEO)는 "이번 투자가 미국 반도체 생태계 발전을 더욱 촉진하고 공급망을 강화하며, 고임금 첨단기술 일자리를 늘리는 데 도움이 될 것이라고 믿는다"며 애리조나에 첨단 패키징 공장을 포함해 추가로 4개 공장이 지어질 가능성이 크다고 말했다. 이는 이미 건설 중이거나 계획된 8개 공장에 더해지는 것으로, 추가 공장의 시기는 시장 상황에 따라 달라질 것이라는 게 웨이 CEO의 설명이다.
미 상무부는 이날 별도 발표에서 TSMC의 추가 투자와 관련, "전략적 파트너십과 투자를 통해 국내 제조업과 미국의 기술 리더십을 강화하겠다는 트럼프 행정부의 의지를 보여준다"고 강조했다. 이코노미스트인텔리전스유닛(EIU)의 닉 마로 아시아 담당 수석 이코노미스트 겸 글로벌 무역 책임자는 이번 투자가 올해 초 체결된 미국·대만 간 상호무역 협정의 기반을 다지는 데 도움이 될 것이라고 말했다. 이 협정으로 미국은 관세를 낮췄고 대만은 투자 확대를 약속한 바 있다.
◆ 설비투자·매출 전망도 상향
TSMC는 이날 인공지능(AI) 수요에 대한 낙관적 전망을 재확인하며 올해 설비투자 전망치를 최대 14% 상향 조정했다. 경영진의 AI 수요 지속에 대한 확신을 보여주는 핵심 지표인 2026년 설비투자 예측치는 600억~640억 달러로, 기존 전망치 520억~560억 달러의 상단보다 높아진 수준이다. 회사는 향후 3년간 설비투자가 지난 3년보다 훨씬 더 늘어날 것으로 내다봤다.
매출 전망도 함께 높였다. TSMC는 2026년 전체 매출이 달러 기준으로 40%를 소폭 웃도는 수준으로 늘어날 것으로 전망했다. 기존 전망(30% 이상)보다 높아진 수치다. 이번 분기 매출은 지난해 같은 기간 331억 달러에서 늘어난 446억~458억 달러로 예상했다.
웨이 CEO는 실적 콘퍼런스콜에서 "우리 고객사, 그리고 주로 클라우드 서비스 제공업체인 그 고객사의 고객사들이 여전히 매우 강한 신호와 긍정적 전망을 우리에게 주고 있다"며 "다년간 이어질 AI 대세에 대한 우리의 확신은 여전히 매우 높다"고 말했다.
이 같은 투자액 및 실적 전망치 상향은 TSMC가 2분기 순이익이 77% 늘어난 사상 최고치 7066억 대만달러(약 220억 달러)를 기록했다고 밝힌 직후 나왔다. 시장 예상치인 6326억 대만달러를 웃도는 수준으로, 9개 분기 연속 두 자릿수 성장률을 이어갔다.
웨이 CEO는 모든 고객사가 수요 전망에 매우 공격적이라면서도, 이들의 전망을 단순 합산하면 실제 시장 수요를 과대평가하게 될 것이라고 말했다. 그러면서 "고객사들이 나에게 진실을 말하려고 최선을 다한다고 믿는다"면서도, TSMC는 재고로 남을 반도체를 만들지 않기 위해 AI 데이터센터 건설과 폭넓은 수요 흐름을 자체적으로 분석한 뒤 생산능력 확충을 결정한다고 설명했다.
AI 시장과 관련해 웨이 CEO는 에이전틱 AI의 등장으로 AI 데이터센터에서 중앙처리장치(CPU)의 역할이 다시 커지고 있다며, 이것이 AI 반도체 수요에 더해 추가적인 실리콘 수요를 이끌고 있다고 설명했다.
이날 TSMC의 미국주식예탁증서(ADR)은 장중 약세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오전 11시46분 TSMC의 ADR은 전장보다 2.28% 내린 409.94달러를 기록했다.
mj72284@newspim.com