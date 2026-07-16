농구대표팀, 윈도 4에 DB 김보배 추가 선발…KT 이두원 부상 이탈

AI 핵심 요약beta
- 대한민국농구협회가 16일 김보배를 2027 FIBA 월드컵 예선 대표팀 훈련 대상자로 선발했다
- 부상으로 제외된 이두원을 대신해 합류한 김보배는 지난해 월드컵 예선 윈도1·2에서 국제 경험을 쌓았다
- 대표팀은 20일 진천에서 소집돼 일본 원정 평가전과 레바논 원정, 국내 홈 경기로 윈도4까지 치를 예정이다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=김보배(원주 DB)가 부상으로 제외된 이두원(수원 KT) 대신 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 대표팀 훈련 대상자로 차출됐다.
대한민국농구협회는 16일 성인남자 경기력 향상 위원회를 열고 훈련 대상자 중 부상 진단서를 제출한 이두원을 제외하고 김보배를 대체 선발한다고 밝혔다.
김보배는 지난해 월드컵 아시아 예선 윈도 1을 통해 처음 성인 국가대표팀에 발탁됐다. 이후 윈도 2에서도 국제 무대 경험을 쌓았다.
경기력향상위원회는 김보배의 합류로 대표팀 골밑 전력 보강을 기대하고 있다.
한국 대표팀은 앞선 1라운드 조별리그에서 3승 3패를 기록했다. 조 2위로 2라운드 진출을 확정한 대표팀은 오는 20일 충북 진천선수촌에서 훈련에 돌입한다. 다음 달 15, 16일 양일간 일본 도쿄에서 일본 대표팀과 두 차례 원정 평가전을 치른다.
일본과 평가전 후, 대표팀은 다음 달 27일 레바논에서 원정 경기를 치른 후, 31일 국내에서 홈 경기로 윈도 4 일정을 마무리한다.
willowdy@newspim.com