"같은 회사, 다른 성과급"…삼성전자 DX 노조 7000명 집회

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자노동조합 동행은 16일 수원에서 DX·DS 성과급 격차 해소 집회를 열었다
- 노조는 DX 직원 자사주 1000주 지급과 2027년 성과급 재원·조성방식 사전 공개, 임금교섭 재시작을 요구했다
- 반도체 특별경영성과급이 DS에 편중됐다며 DX는 최대 수억원 vs 600만원 수준 격차 시정을 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문 중심 노동조합이 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문과의 성과 보상 격차 해소를 요구하며 대규모 집회를 열었다.
16일 업계에 따르면 삼성전자노동조합 동행은 이날 경기 수원시 삼성전자 수원사업장 인근에서 집회를 열고 성과급 제도 개편을 촉구했다. 주최 측은 집회에 약 7000명이 참석한 것으로 추산했다.
조합원들은 '같은 회사 같은 권리' 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 약 1시간 동안 집회를 진행한 뒤 자진 해산했다.
노조는 DX 부문 직원에게 1인당 자사주 1000주 수준의 보상안을 마련하고, 2027년 성과급 지급을 위한 공통 재원의 규모와 조성 방식을 사전에 공개해야 한다고 주장했다. 올해 임금교섭을 원점에서 다시 시작해 실질적인 협상에 나설 것도 요구했다.
구정환 동행노조 사무국장은 "회사가 최대 실적을 냈지만 DX 부문은 보상에서 소외됐다"며 "사업부 간 격차를 해소할 정당한 보상안이 필요하다"고 말했다.
앞서 삼성전자 노사는 반도체 부문 성과의 10.5%를 재원으로 활용하는 특별경영성과급 신설에 합의했다.
노조는 해당 제도가 DS 부문에 보상을 집중시키는 구조라고 반발하고 있다. 노조 측 추산에 따르면 DS 부문 직원은 최대 수억원의 성과급을 받을 수 있지만 DX 부문 직원에게는 약 600만원 상당의 자사주가 지급될 것으로 예상된다.
chanw@newspim.com