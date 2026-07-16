울진 고목리 야산서 산불 20여분만에 진화...인명피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 산림당국이 16일 울진군 한울원전 인접 야산 산불을 20분 만에 진화했다.
- 산불 지점은 원전 시설과 거리가 있어 원전에는 영향이 없다고 했다.
- 당국은 정확한 피해 조사와 함께 불씨 관리와 불법 소각 금지를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 16일 오후 6시 2분쯤 경북 울진군 북면 고목2리의 한울원전 인접지 야산에서 산불이 발생해 발화 20여 분 만에 큰 불길이 잡혔다.
신고를 받은 산림당국은 진화 인력 42명과 장비 18대를 급파해 발화 20여 분 만인 이날 오후 6시 22분쯤 진화했다.
산불이 발생한 지점은 원전 시설과는 상당한 거리를 두고 떨어져 있어 원전 설비에는 영향이 없는 것으로 전해졌다.
산림 당국은 산림재난방지법 제48조에 따라 산불 전문조사반의 현장 조사를 거쳐 정확한 피해 면적과 재산 피해 등을 조사할 계획이다.
산림청 중앙산림재난상황실과 경북도는 "작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형 산불로 확산 위험이 있으므로 쓰레기·영농부산물 불법 소각 행위 등을 일체 금지해 줄 것과 불씨 관리에 철저를 기할 것"을 당부했다.
또 "사소한 부주의로 인해 발생한 산불이라도 산불 원인 행위자는 산림재난방지법 제76조에 따라 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다"고 덧붙였다.
nulcheon@newspim.com