"공소시효 코앞인데"…국힘 대덕구 당협, 김찬술 구청장 수사 속터진다

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 대덕구 당협이 15일 김찬술 구청장 선거법 위반 의혹 관련 경찰 신속 수사를 촉구했다.
- 허위사실 공표·경선 이중투표 유도·특정 교육감 후보 지지·개인정보 무단 활용 등 의혹에 대해 공소시효 만료 전 관련자 소환과 디지털 자료 확보를 요구했다.
- 지역 정치권은 경찰이 고발인만 조사하고 피고발인 수사를 미루는 모습이 시간 때우기식이라며 불신과 의구심을 제기했다.
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"공직선거법 위반 만기 5개월도 안 남아...신속 조사" 주장
박경호 위원장 "고발인 일부 조사"…시간 때우기식 지적도
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민의힘 대덕구 당협이 김찬술 대덕구청장을 둘러싼 선거법 위반 의혹에 대해 공직선거법 위반 사건 공소시효가 5개월도 남지 않았다며 경찰에 신속 수사를 촉구했다.
박경호 국민의힘 대덕구 당협위원장은 15일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열고 "김찬술 구청장과 관련해 제기된 허위사실 공표와 당내 경선 이중투표 유도, 특정 교육감 후보 지지, 개인정보 무단 활용 등 숱한 의혹을 철저하고 신속하게 조사해야 한다"고 주장했다.
이는 김 구청장의 공직선거법 위반 사건의 공소시효가 오는 12월 3일 만료되는 만큼 경찰이 관련자 소환과 디지털 자료 확보에 속도를 내야 한다는 요구다.
국민의힘 측은 김 구청장이 민주당 대덕구청장 후보 경선 과정에서 단체대화방을 통해 권리당원 투표와 일반시민 여론조사에 중복 참여하도록 유도했다는 의혹을 제기했다.
이 같은 사실은 일부 민주당 당원들이 관련 내용을 경찰에 고발했고 국민의힘 대전시당도 민주당 시당 관계자 등을 추가 고발한 만큼 정치적 공방보다 수사기관의 확인이 우선 필요하다는 입장이다.
더구나 김 구청장이 TV토론에서 이중투표 논란과 관련해 '민주당 대전시당이 시켜 다른 후보들도 똑같이 했다'는 취지로 발언한 점도 문제로 제시했다.
박 위원장은 "당시 토론에서 한 발언이 사실이라면 관련자 전반을 조사해야 하며 사실이 아닐 경우는 허위사실 공표 여부를 살펴봐야 한다"고 따졌다.
이에 더해 선거 막바지 민주당 관계자들이 참여한 카카오톡 단체대화방에 특정 교육감 후보 지지 홍보물이 게시됐다는 의혹과 당선자 캠프가 확보한 개인정보를 선거운동에 활용했다는 의혹도 제기했다.
그러면서 대덕구 당협은 현재 경찰 수사가 고발인 일부를 조사하는 수준에 머물러 있어 (수사를 빨리 못하는 건지 안하는 건지) 의구심을 더한다고 밝혔다.
박 위원장은 "고발인 몇 명만 조사를 받았고 피고발인 조사는 아직 이뤄지지 않은 것으로 알고 있다"며 "공소시효를 고려해 당선자와 관련자들을 신속히 소환해야 한다"고 말했다.
이어 "단체대화방 내용·선거인단 명부·개인정보 활용 내역 등 디지털 자료도 조속히 확보해야 한다"고 강조했다.
국민의힘이 제기한 내용은 현재 고발과 의혹 단계로 구체적인 사실관계와 법적 책임 여부는 경찰 수사를 거쳐 가려질 것으로 보인다.
이에 지역 정치권에서는 경찰 수사와 관련해 "사실 여부를 가려야 할 경찰이 수사에 대해 미적거리는 모습은 시간 때우기식이라는 우려감에 불신과 의구심을 증폭시킨다"고 지적했다.
gyun507@newspim.com