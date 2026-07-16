李대통령 "지선 때문에 주식 샀나"…국민연금공단 "전혀 아니다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 국민연금공단에 주식 매입 의혹을 물었다.
- 김성주 이사장은 매입은 없었고 보유 주식 평가액만 늘었다고 답했다.
- 김 이사장은 연금 운용에 대한 과도한 관심이 부담이라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김성주 "오히려 매도해야 하는 상황이었다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 국민연금공단이 6·3 지방선거 이전 주가를 끌어올리기 위해 주식을 매입했다는 일각의 의혹에 대해 직접 묻고 확인했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 국민연금공단 정부 업무보고를 받으며 김성주 이사장에게 "지방선거 때문에 공단이 국내 주식을 마구 사들여서 주가를 올렸다는 소문이 있다. 실제로 매입을 했느냐"고 물었다.
김 이사장은 "전혀 그렇지 않다"며 "원래 주식을 그대로 보유하고 있었는데 코스피가 오르며 평가액이 늘었다"고 답했다.
김 이사장은 "오히려 주식을 매도해야 하는 상황이었다"며 "주식을 보유하고만 있으면 왜 안 파느냐고 하고 팔려고 하면 왜 파느냐고 한다"고 설명했다.
김 이사장은 "저희도 투자자고 이익을 내서 국민에게 연금을 돌려드려야 하는데 국민 관심이 너무 집중돼 있어 차분한 연금 운용에 애로가 있다"고 밝혔다.
이 대통령은 "'나도 모르게 연금공단이 주식을 샀나'라고 생각한 적이 있다"며 "'나중에 보자'며 벼르는 사람이 많다"며 웃었다. 김 이사장은 "대통령과 제가 욕을 많이 얻어먹고 있다"고 말했다.
pcjay@newspim.com