李 대통령 "코로나19 백신 피해자 구제, 모두 함께 책임져야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 질병청 보고서 백신 피해자 구제를 강조했다
- 그는 공동체가 함께 맞은 백신의 피해는 함께 책임져야 한다고 했다
- 임승관 청장은 특별법 시행 후 신청자 4000명 정도라고 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코로나 백신 피해 주장 총 4000명
李 대통령 "취지에 맞게 처리 달라"
임승관 질병청장 "그렇게 하겠다"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 이재명 대통령이 16일 질병관리청 업무보고에서 코로나19 백신 피해자 구제 제도와 관련해 "공동체 전체를 위해서 전원이 의사와 관계 없이 백신을 맞았고 그것 때문에 공동체 보건을 유지했다"며 "개별적으로 피해를 입는 사람이 생겼으면 당연히 모두가 함께 책임져야 하는 것이 맞다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 '2026 하반기 부처 업무보고'에서 임승관 질병청장에 이 같은 내용을 강조했다.
이 대통령은 "코로나 백신 피해자 구제 제도를 만들었는데 어떻게 돼 가느냐"고 물었다. 임 청장은 "작년 코로나19 백신 피해보상특별법이 10월에 시행됐고 11월에 재심위원회와 보상위원회를 구성했다"고 설명했다.
이어 이 대통령은 "백신 피해자라고 주장하는 사람들이 얼마나 되느냐"고 물었다. 임 청장은 "한 번 심의를 받았다가 재심을 신청한 분은 1800분, 새로 심의 신청하는 분이 2200명으로 특별법에 따라 신청한 분은 총 4000명 정도"라고 설명했다.
이 대통령은 "공동체 전체를 위해서 전원이 의사와 관계없이 백신을 맞았고 그것 때문에 공동체 보건을 유지했다"며 "개별적으로 피해를 입는 사람이 생겼으면 당연히 모두가 함께 책임져야 하는게 맞다"고 강조했다.
그러면서 이 대통령은 "취지에 맞게 잘 처리되길 바란다"고 강조했다. 임 청장은 "그렇게 하겠다"고 답했다.
sdk1991@newspim.com