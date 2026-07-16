'전국 최초' 전남광주 부시장 시민추천제 400여건 접수

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 16일 부시장 시민추천제에 400여건을 접수했다고 밝혔다.
- 추천 후보자는 검증위원회·시민배심원단 심사·온라인 투표를 거쳐 8월 중 최종 임명될 예정이다.
- 전남광주통합특별시는 공정한 검증으로 전문성과 신뢰를 갖춘 부시장을 선발할 방침이다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 전국 최초로 도입한 부시장 시민추천제에 400여건의 후보자 추천을 접수했다고 16일 밝혔다.
이번 시민추천제는 지난 15일까지 6일간 온·오프라인으로 진행됐다.
이후 추천된 후보자를 대상으로 검증위원회를 열어 자격요건과 직무수행계획 등을 심사해 5배수 후보자를 선정한다.
시민배심원단 현장 심사와 온라인 투표 결과를 각각 50%씩 반영해 분야별 3배수 후보자를 선정할 예정이다.
시민배심원단 현장 심사에선 후보자의 직무수행계획 발표와 질의응답이 진행된다.
온라인 투표 참여단이 심사 과정을 볼 수 있도록 유튜브 생중계도 진행할 계획이다.
그 다음 인사위원회 검증을 거쳐 특별시장이 최종 후보자를 지명하고 시의회 인사청문회를 거쳐 8월 중 부시장을 임명할 예정이다.
전남광주특별시는 전문성과 공공성, 시민 신뢰를 두루 갖춘 적임자를 선발할 방침이다.
강종철 자치행정본부장은 "시민추천제는 시민이 시정에 직접 참여하는 시민주권 행정의 출발점"이라며 "공정하고 투명한 검증을 거쳐 시민이 공감하는 부시장을 선임하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com