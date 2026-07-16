K-방산 수출 4대 강국 향해…'국방품질'로 해법 찾는다

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- 방위사업청과 국방기술품질원이 16일 창원에서 국방품질 학술대회를 열어 K-방산 수출 확대 방안을 논의했다.
- 민관군 관계자 1000여명이 참석해 품질경쟁력 제고, 국제품질보증, 공급망관리 등 53개 주제를 다뤘다.
- 방위사업청과 국방기술품질원은 품질인증·신뢰성·우주·C5ISR 등 다층적 품질관리 체계를 강화해 K-방산을 미래 성장동력으로 육성할 계획이다.
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세계 4대 방산 수출국 진입… 국정과제, 품질인증·공급망·국산화로 뒷받침
빅데이터·AI·우주·C5ISR까지… K-방산 미래 청사진 제시
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청과 국방기술품질원이 16일 경남 창원컨벤션센터에서 '2026 국방품질 종합학술대회'를 열고 K-방산 수출 확대와 세계적 국방품질 경쟁력 강화 방안을 집중 논의했다.
민·관·군 관계자 1000여 명이 참석한 올해 학술대회에는 'K-방산, 수출 4대 강국 구현과 세계적 국방품질 경쟁력 융합'을 주제로 품질 경쟁력 제고와 협력 방안을 모색했다.
이용철 방위사업청장은 환영사에서 "방위사업청은 '세계 4대 방산 수출국 진입'이라는 국정과제 실현을 위해 정부, 군, 유관기관, 방산업체와 함께 노력하고 있다"며 방산수출 진흥 총괄기관으로서 관계부처 협력체계 강화를 강조했다.
박완수 경상남도지사는 영상 환영사에서 "K-방산 수출 가속화를 위해 정부부처와 긴밀히 협업하고, 방산부품 국산화와 기업역량 강화를 지원하겠다"며 도내 기업의 생산성과 품질 경쟁력 제고, 중소기업의 방산 분야 진입을 돕는 원스톱 지원체계를 추진하겠다고 밝혔다.
이날 박희준 연세대 교수는 'AX&DX 시대의 K-방산수출 세계적 품질경쟁력 강화'를 주제로 기조강연을 진행했고, 장봉기 국방기술품질원 품질연구본부장은 'K-방산수출을 위한 전략적 국제품질보증 협력 및 지원 전략'을 발표하며 품질보증·국제협력의 중요성을 재차 강조했다.
학술대회에서는 MBC경남이 진행한 'K-방산과 언론' 특별세션을 포함해 총 13개 세션에서 53개 주제발표와 토론이 열렸으며, K-방산 수출전략, 국방품질인증 제도, 무기체계 공급망관리, 유도탄약 안전품질, AI·SW/사이버, 빅데이터 기반 운용성, 항공·감항, 국방신뢰성, 우주위성, C5ISR, 소음·진동, 표준화 등 품질 경쟁력·수출 확대 관련 의제가 폭넓게 논의됐다.
신상범 국방기술품질원장은 "이번 학술대회는 산·학·연·군·관·언이 함께 모여 방산수출 촉진을 위한 현안을 공유하고, 세계적 품질경쟁력 강화 방안을 논의하는 뜻깊은 자리"라며 "K-방산의 지속 가능한 수출 확대와 국방품질 발전 방향을 모색하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
방위사업청과 국방기술품질원은 이번 학술대회를 계기로 품질인증·공급망관리·신뢰성·우주·C5ISR 등 다층적인 품질 관리 체계를 강화해 K-방산을 대한민국의 미래 성장동력으로 육성한다는 방침이다.
gomsi@newspim.com