프레이저테라퓨틱스, Pre-IPO 500억원 투자 유치 완료

AI 핵심 요약beta
- 프레이저테라퓨틱스가 16일 500억원 상장 전 지분투자를 완료했다
- 이번 투자에 JJDC·플레이그라운드글로벌 등 국내외 기관과 증권사가 참여했다
- 조달 자금은 SPiDEM 플랫폼 고도화와 뇌질환·항암 신약 임상 진입에 투입된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 표적단백질분해(TPD) 기반 신약 개발 기업 프레이저테라퓨틱스가 500억원 규모의 상장 전 지분투자를 완료했다고 16일 밝혔다.
이번 투자에는 존슨앤드존슨의 CVC인 JJDC를 비롯해 우리벤처파트너스, 컴퍼니케이파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, 프리미어파트너스, K2인베스트먼트 등 기존 투자자 전원이 참여했다. 신규 리드 투자자로는 미국 실리콘밸리의 딥테크 VC인 플레이그라운드 글로벌이 합류했으며, 신한자산운용도 신규 주주로 이름을 올렸다. 상장 주관사인 미래에셋증권과 하나증권도 보통주 투자로 참여했다.
회사에 따르면 플레이그라운드 글로벌은 안드로이드 공동 창업자와 애플 퀵타임 개발자 등 실리콘밸리 엔지니어들이 설립한 기관으로, 기술 검증을 통과한 혁신 기업에만 투자한다. 프레이저테라퓨틱스는 JJDC에 이어 글로벌 투자기관의 선택을 받으며 기술력을 인정받았다.
조달한 자금은 독자적인 TPD 플랫폼인 SPiDEM(Selective Protein Degradation-enabling Moiety)의 고도화, 퇴행성 뇌질환·항암·면역질환 분야의 신약 핵심 파이프라인 임상 진입, SPiDEM 기반의 DAC(Degrader Antibody Conjugate) 페이로드 개발 등에 투입될 예정이다.
한편 2019년 설립된 프레이저테라퓨틱스는 세포 내 두 가지 단백질 분해 경로(프로테아좀·리소좀)를 활용하는 SPiDEM 플랫폼을 보유하고 있다. 기존 TPD 기술로 접근이 어려웠던 단백질 응집체나 막단백질을 공략하며, 뇌 혈관 장벽(BBB) 투과력이 우수한 저분자 화합물 후보물질들을 도출했다. 회사는 현재 글로벌 빅파마와 혁신 신약 개발을 위한 공동 연구를 진행 중이다.
nylee54@newspim.com