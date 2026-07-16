대전·세종·충남, 제헌절 연휴 내내 비…18일 충남북부 200㎜ 폭우

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청은 17일∼19일 연휴에 대전세종충남에 잦은 비가 내릴 것으로 예보했다.
- 18일 충남 북부에는 시간당 최대 80㎜ 등 50∼150㎜, 많게는 200㎜ 이상 집중호우가 쏟아질 것으로 전망했다.
- 연휴 기간 대전세종충남은 후텁지근한 더위 속에 돌풍과 천둥번개를 동반한 강한 비가 이어지다 20일 오후부터 차차 그칠 것으로 내다봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 제헌절이 법정공휴일로 다시 지정되면서 17일부터 사흘간 연휴가 이어지지만 대전·세종·충남에서는 비가 자주 내릴 전망이다. 특히 토요일인 18일 충남 북부를 중심으로 시간당 최대 80㎜의 집중호우가 예보돼 야외활동과 이동 시 주의가 필요하다.
16일 대전지방기상청에 따르면 대전·세종·충남에는 17일까지 가끔 비가 내리겠다. 지역에 따라 일시적으로 소강상태를 보이겠다. 16∼17일 예상 강수량은 20∼60㎜다.
연휴 첫날인 17일 아침 최저기온은 21∼23도, 낮 최고기온은 28∼30도로 예상된다. 폭염 수준의 더위는 다소 누그러지지만 습도가 높아 최고체감온도가 31도 안팎까지 오르는 등 후텁지근하겠다.
가장 많은 비는 18일 쏟아질 것으로 보인다. 대전·세종·충남의 예상 강수량은 50∼150㎜이며 충남 북부에는 200㎜ 이상 내리는 곳도 있겠다.
충남 북부는 18일 0시부터 오전 9시 사이 비가 집중되겠다. 시간당 강수량은 이른 새벽 30∼50㎜, 새벽부터 아침 사이에는 50∼80㎜에 달할 전망이다. 이후 낮까지도 시간당 20∼30㎜의 강한 비가 이어질 가능성이 있다.
대전과 세종, 충남 남부에도 18일 새벽부터 아침 사이 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20∼30㎜의 비가 예상된다. 이날 낮 최고기온은 26∼28도로 기온 자체는 높지 않겠다.
연휴 마지막 날인 19일에도 곳에 따라 비가 이어지겠다. 비는 20일 오전까지 오락가락한 뒤 오후부터 정체전선의 영향에서 차차 벗어날 것으로 전망된다.
nn0416@newspim.com