트럼프 "한국서 오는 기업 살필 것"…청와대 "한미, 조선 협력 증진법 모색 중"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 16일 한미동맹 발전 위해 조선협력 방안 모색 중이라고 했다.
- 한미는 미래형 포괄적 전략동맹 차원에서 조선 분야 협력 증진에 공감대를 형성했다고 했다.
- 트럼프는 미 해군 함정 확충 위해 한국 등 해외 조선소와 협력·선박 구매 확대 필요성을 언급했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 16일 미국 측과 한미동맹 발전을 위해 조선 협력이 중요하다는 공감대를 형성하고 협력 증진 방안을 모색 중이라고 밝혔다.
청와대 관계자는 이날 "한미는 미래형 포괄적 전략동맹 발전에 있어 조선 협력이 중요하다는 공감대를 토대로 조선 관련 분야에서 협력 증진 방안을 모색 중"이라고 말했다.
이 관계자는 "조선 분야의 호혜적 협력에 대한 양국 정상의 공감대가 있는 만큼 앞으로도 양국 간 협의를 통해 협력 방안을 구체화해 나갈 수 있기를 기대한다"며 "구체적인 협력 방안은 앞으로 실무협의를 통해 협의해 나갈 예정"이라고 말했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 15일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 육군전쟁대에서 열린 국방혁신 서밋에서 "미국은 한국과 다른 지역에서 오는 몇몇 기업들을 살펴 보게 될 것"이라며 "그들은 선박 건조에 있어 미국과 함께 일하고 있다"고 말했다.
트럼프 대통령은 "지역 밖에서 만들어진 일부 선박도 구매할 것"이라고 밝혔다. 이는 미국 안에서 뿐 아니라 다른 나라에서 만든 선박도 할 수 있다는 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 "미 해군에는 더 많은 함정이 필요하다. 미국은 세계 최고의 해군을 보유하고 있지만 함정들이 점점 노후화되고 있다"며 "미국은 오랫동안 조선산업에서 경쟁력을 잃어왔다"고 진단했다.
pcjay@newspim.com