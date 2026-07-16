피플바이오, 2분기 매출 약17억원·전년比 128%↑

AI 핵심 요약beta
- 피플바이오가 16일 2분기 매출 16억7000만원을 기록했다
- 하반기부터 반도체·알츠온 매출 확대를 추진한다
- 20일 사명을 타임엑스AI로 변경하고 재무구조를 개선한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피플바이오가 16일 2분기 잠정 실적으로 매출액 16억7000만원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 128%, 전분기 대비 160% 증가한 수치다. 영업손실은 6억8000만원으로 전분기 및 전년 동기 대비 절반 이상 감소하며 수익성이 큰 폭 개선됐다.
회사에 따르면 상반기 누적 매출액은 23억원으로 전년 동기 대비 53% 증가했다. 바이오 사업 부문 매출이 전분기 대비 50% 이상 증가한 것이 실적 개선을 견인했으며, 대치동 건물의 임대수익도 기여했다.
피플바이오는 하반기부터 반도체 부문 매출이 본격화될 것으로 예상하고 있다. 건강검진 성수기에 따른 알츠하이머병 조기진단 키트 '알츠온(AlzOn)' 판매도 확대할 계획이다.
회사는 20일 개최 예정인 주주총회를 통해 사명을 '타임엑스AI(TimeX AI)'로 변경한다. AI 데이터센터 및 반도체 장비 사업을 중심으로 미래 성장 전략을 추진하면서 기존 바이오 사업 경쟁력을 유지하는 동시에 AI와 반도체 분야를 새로운 성장축으로 육성한다는 방침이다.
아울러 2대 1 액면병합과 약 792억원 규모의 누적결손금 해소를 통해 재무구조를 개선하고 향후 배당 등 주주환원 정책을 추진할 기반을 마련할 예정이다.
피플바이오 관계자는 "2분기 실적을 통해 사업구조 개편과 수익성 개선 성과가 가시화되기 시작했다"며 "하반기에는 반도체 사업 매출 본격화, AI 사업 확대, 바이오 사업 성장세가 더해지면서 실적 턴어라운드에 속도가 붙을 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com