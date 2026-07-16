오세훈 '2026 서울테크서밋' 참석..."AI·바이오 융합 통한 미래산업 육성"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 16일 서울테크서밋에서 AI·바이오 육성을 밝혔다
- 서울시는 서울형 R&D로 20년간 4500건 기술개발 지원해 AI·바이오 경쟁력 강화 중이다
- 서울시는 G3 서울 기획위원회 중심으로 미래 핵심산업 전략 구체화해 글로벌 톱3 도시를 목표로 했다
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 16일 '2026 서울테크서밋'에 참석해 인공지능(AI)과 바이오를 중심으로 한 미래산업 육성 의지를 밝혔다.
이번 행사는 서울시가 주최하고 서울경제진흥원(SBA), 연세대학교 RISE사업단이 공동 주관했다. 이날 오후 2시 중구 플라자 호텔에서 진행됐으며 대학, 연구기관, 투자기관, 바이오·AI 기업 관계자 등 300여 명이 참석했다.
'서울테크서밋'은 서울형 연구개발(R&D) 협력 플랫폼이다. 기존 전략산업별 분과 중심으로 운영하던 '서울테크밋업'을 산업 간 협력과 기술 교류 중심으로 개편해 올해 처음 개최했다. 행사에서는 AI와 바이오 융합을 중심으로 미래산업 기술개발과 사업화 방안이 논의됐다.
서울시는 지난 20여 년간 서울형 R&D 사업을 통해 4500여 건의 기술개발을 지원했다. 올해도 420억원을 투입해 195건의 기술개발 과제를 지원하며 AI와 바이오 등 미래 핵심산업의 경쟁력 강화와 기술사업화를 지원하고 있다.
이날 포럼에서는 서울형 R&D 지원을 통해 성장한 기업들의 성과도 소개됐다. AI 언어 데이터 전문기업 플리토는 AI 기반 다국어 동시통역 솔루션 '라이브 트랜스레이션'을 상용화해 국내외 대형 국제회의와 APEC 고위관리회의 등에 적용한 사례를 발표했다.
행사에는 서울의 미래 성장 전략을 논의하는 'G3 서울 기획위원회' 미래경제분과위원장인 유혁 고려대학교 컴퓨터학과 특임교수도 참석했다. 서울시는 G3 서울 기획위원회를 중심으로 AI·바이오 등 미래 핵심산업 육성 전략을 구체화해 나갈 계획이다.
오 시장은 개회사를 통해 "기업의 기술개발부터 실증, 투자, 글로벌 진출까지 이어지는 성장 사다리를 구축하고, 기술 혁신의 성과를 시민이 가장 먼저 체감할 수 있는 글로벌 톱3(TOP3) 도시를 만들겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com