[종합] '관저 이전 의혹' 김건희, 종합특검 출석 19일→21일로 연기

AI 핵심 요약beta
- 김건희 여사가 21일 대통령 관저 이전 의혹
- 관련 2차 특검 피의자 소환 조사에 출석한다.
- 당초 19일 조사 예정이었으나 건강 문제로 연기했고
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[서울=뉴스핌] 홍석희 김영은 기자 = 대통령 관저 이전 의혹과 관련해 피의자 신분인 김건희 여사가 오는 21일 2차 종합특별검사팀 소환 조사에 출석한다.
김 여사는 당초 오는 19일에 특검팀 사무실에 출석해 조사받을 예정이었으나, 건강상의 이유로 출석 날짜를 이틀 연기했다.
16일 법조계에 따르면, 특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "7월 21일 화요일 오전 10시 김건희에 대해 피의자 조사 예정"이라고 밝혔다.
앞서 김 여사 측은 19일 오전 10시로 예정됐던 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 및 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 조사에 불출석한다는 의사를 특검팀에 전달했다.
김 여사 측은 건강상의 이유로 출석 날짜를 늦춰달라고 요청한 것으로 확인됐다.
특검팀은 김 여사가 대통령 관저 이전 공사 수주 과정에 영향력을 행사했는지 들여다보고 있다.
앞서 특검팀은 관저 이전 공사 수주 대가로 김 여사에게 디올 의류 등 명품을 제공한 알선수재 혐의와 관련해 공여자 2명 등을 조사했다.
hong90@newspim.com