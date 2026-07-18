전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.18 (토)
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

中샤오펑, 한국 판매조직 구축…현대차보다 E2E 먼저 내놓나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

한국법인 총괄 채용…판매·딜러·AS 체계 구축 착수
VLA 2.0 글로벌 공급 목표…한국 탑재 여부 주목
현대차·기아도 아트리아 AI 실증…양산 적용 속도전

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 전기차(EV) 업체 샤오펑(XPENG)이 한국법인 운영을 총괄할 책임자 채용에 나서며 국내 시장 진출 준비를 본격화하고 있다. 샤오펑이 중국 양산차에 적용한 엔드투엔드(E2E) 기반 주행보조 기술까지 국내에 들여올 경우 현대차그룹이 준비 중인 차세대 자율주행 시스템보다 먼저 한국 소비자에게 선보일 가능성도 제기된다.

샤오펑은 주변 환경 인식과 주행 경로 판단, 차량 제어를 하나의 인공지능(AI) 모델이 통합 처리하는 E2E 기술을 중국 양산차에 적용한 대표 업체다. 중국 전기차의 국내 공세가 가격과 상품성을 넘어 AI·소프트웨어 경쟁으로 확장될 수 있다는 의미다.

다만 샤오펑은 국내 출시 차종과 시기, E2E 시스템 탑재 여부를 아직 공식 발표하지 않았다. 중국에서 제공하는 기능을 한국의 규제와 도로 환경에 맞춰 동일한 수준으로 구현할 수 있을지도 확인되지 않았다.

 

국내 한 지하주차장에 임시번호판을 단 중국 전기차 업체 샤오펑의 전기 패스트백 'P7+'가 주차돼 있다. [사진=이찬우 기자]

◆한국법인 총괄 채용…판매·딜러·AS 체계 구축

18일 업계에 따르면 샤오펑은 최근 한국법인 사업을 이끌 총괄 책임자 채용에 착수했다.

한국법인 총괄은 현지 법인의 운영 체계를 구축하고 조직을 구성·관리하는 역할을 맡는다. 국내 시장에서의 브랜드 포지셔닝과 경쟁 전략, 연간 판매 목표를 수립하고 딜러와 사업 파트너를 발굴하는 업무도 담당한다.

국내 투입 차종과 가격, 판촉 전략을 마련하고 중국 본사의 연구개발·생산 조직과 협력해 차량이 국내 인증 기준과 소비자 요구를 충족하도록 조율한다. 애프터서비스(AS) 체계를 설계하고 관련 인력을 채용하는 업무도 포함됐다.

샤오펑은 앞서 한국법인을 설립하고 국내 자동차 인증 업무를 담당할 인력을 모집했다. 여기에 판매와 딜러, 서비스 전략을 총괄할 책임자까지 찾으면서 국내 진출 준비가 인증 검토를 넘어 실제 판매 조직을 설계하는 단계로 확대됐다는 분석이 나온다.

다만 책임자 채용이 곧바로 판매 개시를 의미하는 것은 아니다. 샤오펑은 국내 출시 일정과 투입 모델, 판매 방식 등을 공개하지 않았다.

◆중국 양산차에 적용한 E2E…국내 탑재 여부가 관건

샤오펑의 핵심 경쟁력은 AI와 소프트웨어 기반 주행보조 기술이다.

E2E는 카메라와 레이더 등 차량 센서가 수집한 정보를 토대로 주변 환경을 인식하고 주행 경로를 판단한 뒤 조향·가속·제동으로 연결하는 전 과정을 하나의 AI 모델이 처리하는 방식이다.

기존 주행보조 시스템이 인식과 판단, 제어를 각각 별도의 프로그램으로 나눠 처리했다면 E2E는 대규모 실제 운전 데이터를 통합 학습해 주행 행동으로 직접 연결한다.

샤오펑은 지난 3월 차세대 주행보조 시스템 'VLA 2.0'을 공개한 뒤 중국 고객 차량에 관련 소프트웨어를 배포했다. VLA 2.0은 인식과 추론, 행동을 하나의 AI 모델로 연결하고 정밀지도와 사전에 설정된 규칙에 대한 의존도를 낮춘 것이 특징이다.

샤오펑은 국제 도로시험을 거쳐 2027년부터 VLA 2.0의 글로벌 공급을 시작한다는 계획도 제시했다. 그러나 한국이 초기 공급 대상에 포함되는지, 국내 투입 차량에 중국과 동일한 수준의 기능이 적용되는지는 확인되지 않았다.

VLA 2.0 역시 운전자가 주행 상황을 계속 감독해야 하는 주행보조 시스템이다. 샤오펑이 계획대로 2027년 글로벌 공급에 나서고 국내 출시 차량에도 이를 적용하면 현대차그룹과 E2E 기반 주행보조 기술의 양산차 적용 시점을 놓고 경쟁할 수 있다.

이호근 대덕대학교 자동차학과 교수는 "샤오펑은 중국 완성차 업체 가운데 자율주행 기술 경쟁력이 가장 뛰어난 기업 중 하나로 평가받는다"며 "AI 기반 주행 알고리즘과 소프트웨어 업데이트, 대규모 실도로 데이터를 활용한 학습 능력에서 상당한 경쟁력을 확보했다"고 말했다.

중국 전기차 업계 관계자는 "샤오펑은 고급감과 전통적인 프리미엄 이미지를 앞세우기보다 테슬라처럼 IT와 소프트웨어 기술을 강조하는 업체"라며 "대형 디스플레이와 디지털 사용자 경험, 자율주행 기술을 중심으로 차량을 하나의 IT 기기처럼 접근하는 성격이 강하다"고 평가했다.

이어 "국내에서도 전통적인 럭셔리 전기차보다 자율주행과 소프트웨어 경쟁력을 앞세워 테슬라, 현대차·기아 전기차와 경쟁할 가능성이 크다"고 덧붙였다.

이 교수는 "샤오펑은 가격 대비 상품성을 앞세워 국내 4000만~5000만원대 전기 SUV와 세단 시장을 공략할 가능성이 있다"고 내다봤다.

샤오펑과 현대차그룹의 E2E 기반 자율주행 경쟁 현황을 비교한 인포그래픽. [AI 일러스트=이찬우 기자]

◆현대차·기아도 실도로 검증…2027년 양산 목표

현대차그룹도 자체 E2E 기술 개발과 실도로 검증에 속도를 내고 있다.

현대차·기아는 올해 하반기 광주광역시에서 자체 E2E 자율주행 솔루션 '아트리아 AI'를 적용한 차량 약 200대를 투입해 실증사업을 진행할 계획이다.

아트리아 AI는 카메라 8대와 레이더 1대를 기반으로 인식·판단·제어 전 과정을 하나의 AI 모델로 연결한다. 실제 도로에서 수집한 데이터를 통합 학습해 복잡한 교통 상황에 대한 대응 능력을 높이는 방식이다.

양산차 적용 일정은 기아가 먼저 구체화했다. 기아는 2027년 말까지 고속도로용 레벨2+ 주행보조 기능을 탑재한 첫 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 모델 개발을 완료하고, 2029년 초에는 도심 주행을 지원하는 레벨2++ 기술로 확대한다는 목표다.

현대차·기아는 엔비디아와도 레벨2부터 레벨4까지 확장할 수 있는 통합 자율주행 아키텍처 구축을 추진하고 있다. 실도로 데이터 수집과 AI 모델 학습, 양산차 배포를 연결해 자체 주행 AI의 적용 속도를 높인다는 구상이다.

이에 따라 경쟁의 핵심은 기술 공개 시점보다 E2E 기반 주행보조 기능을 누가 먼저 한국의 인증과 안전성 검증을 거쳐 양산차에 적용하느냐가 될 것으로 보인다.

이 교수는 "AI 소프트웨어의 발전 속도에서는 샤오펑이 다소 앞설 수 있지만 글로벌 양산 경험과 품질관리, 신뢰성 측면에서는 현대차그룹이 여전히 경쟁우위를 갖고 있다"고 평가했다. 이어 "자율주행 기술은 단순한 기능 시연만으로 평가하기 어렵다"며 "안전성 검증과 국가별 교통환경 대응, 법규 충족, 양산 품질까지 종합적으로 살펴야 한다"고 강조했다.

샤오펑이 VLA 2.0의 글로벌 공급을 계획대로 추진하고 국내 출시 차량에도 관련 기술을 적용하면 현대차그룹보다 먼저 한국 소비자에게 E2E 기반 주행보조 기능을 제공할 수 있다.

반면 한국 도로 환경에 맞춘 현지화와 인증에 시간이 걸리면 현대차·기아가 자체 기술과 양산 경험을 앞세워 주도권을 유지할 가능성이 크다.

샤오펑의 한국 진출은 중국 전기차 업체의 경쟁력이 낮은 가격과 배터리 성능을 넘어 AI와 소프트웨어로 확대되고 있음을 보여준다. 국내 자율주행 시장의 주도권도 기술 개발 자체보다 실제 양산차 적용 속도와 안전성 검증 역량에 따라 갈릴 전망이다.

chanw@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
버넘 의원, 英 집권 노동당 새 대표로 [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = '북부의 왕'으로 불리는 앤디 버넘 의원이 17일(현지 시각) 영국 집권 여당인 노동당의 새 대표에 올랐다.  버넘 대표는 오는 20일 키어 스타머 총리를 이어 영국의 차기 총리 자리를 확정했다. 의원내각제를 채택하고 있는 영국은 의회 다수를 차지하고 있는 집권당의 대표가 총리가 된다. 노동당은 이날 특별 당대회를 열고 버넘 의원을 당 대표로 공식 선출했다. 버넘은 전날 마감된 당 대표 경선 후보 등록에서 단독으로 등록했다. 영국 일간 가디언은 "노동당 공보에 따르면 버넘은 노동당 소속 하원의원 379명과 노동조합·사회주의 단체 23곳의 지지를 받아 당 대표로 선출됐다"고 했다. 현재 노동당은 전체 의석 650석 중 403석을 보유하고 있는데 이중 94%가 버넘을 당 대표로 선택한 것이다.  앤디 버넘 영국 노동당 새 대표가 17일(현지 시각) 특별 당대화에서 대표 수락 연설을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 샤바나 마무드 내무장관의 새 대표 선출 결과 발표와 함께 무대에 오른 버넘은 일성으로 "국민에게 희망을 되돌려주겠다"고 했다.  그는 "저를 지지한 노동당 의원들이 모두 영국 곳곳의 잊혀진 지역을 위해 과거의 노동당을 되찾아 달라는 요구를 들었다"면서 "우리는 그 부름에 응답할 것"이라고 했다. 그러면서 "우리는 오늘 하나로 뭉쳤고, 그 힘을 오랫동안 정치로부터 희망을 잃은 사람들과 지역을 위해 사용할 것"이라고 했다.  그는 이날 연설에서 다섯 가지 변화와 약속을 실천하겠다고 했다. 노당동의 단결을 위해 '파벌 문화'를 종식하겠다고 했고, "이번이 바뀔 수 있는 마지막 기회"라면서 비난보다 문제 해결의 정치를 추구하겠다고 했다. 그는 "영국 정치가 덜 독해졌으면 좋겠다"고도 했다.  세번째 변화로는 노동당의 정치적 지향을 거론하며 노동당답게 승리할 것이라고 했다. 그는 "녹색당보다 더 녹색당처럼 행동하려 하지도 않을 것이고, 영국개혁당(Reform UK)보다 더 개혁당처럼 행동하려 하지 않을 것이며 과거처럼 보수당 옷을 너무 많이 입지도 않을 것"이라고 했다. 그러면서 "담대하고 자신감 있게, 진정한 노동당으로 승리할 것"이라고 했다.  이어 "북부와 남부, 동부와 서부, 스코틀랜드와 웨일스, 북아일랜드 모두를 위한 지도자가 되겠다"는 것이 네 번째 약속이고, 중앙정부가 독접하고 있는 권한을 웨스트민스터와 화이트홀에서 지역 사회로 되돌려주는 지방분권이 다섯 번째 약속이라고 했다.  버넘 대표는 자신이 친기업 노선을 취할 것이라고도 했다. 그는 "그레이터맨체스터 시장 시절 친기업적인 시장이었듯이 노동당 대표가 된 뒤에도 친기업적인 지도자가 될 것"이라며 "우리는 기업과 함께 지역을 되살렸고 그 방식을 영국 전체로 확대할 것"이라고 했다.  1970년 1월 리버풀 북쪽 교외 지역에서 태어난 그는 15세 때 노동당에 가입했다. 케임브리지대에서 영어를 전공한 뒤 의원 보좌관 등을 거쳐 2001년 총선에서 그레이터맨체스트의 리(Leigh) 선거구에서 하원의원에 당선됐다. 이후 16년간 하원의원을 지냈다.  이 기간 토니 블레어와 고든 브라운 정부에서 내무부·재무부 차관, 문화장관, 보건장관 등을 역임했다.  2010년과 2015년에 당 대표에 도전했지만 에드 밀리밴드와 제러미 코빈에서 패했다.  2017년 중앙정치를 떠나 새로 만들어진 그레이터맨체스터 광역시장 선거에 출마해 당선됐고, 2021년과 2024년 선거에서도 내리 승리했다.  시장으로 재직하면서 버스 공영화를 추진하고 통합 대중교통망 구축과 주택 공급 확대 등으로 시민들의 지지를 받았다. 특히 코로나19 팬데믹 당시 중앙 정부에 맞서 북부 지역 지원 확대를 요구하면서 전국적인 인지도를 얻었다. 이때부터 '북부의 왕(King of the North)'이라는 별명이 널리 퍼졌다. 버넘 시장 재임 시절 그레이터맨체스터는 전국 평균을 상회하는 경제성장률을 기록했다.  버넘 대표는 당 대회 연설에 앞서 소셜미디어에 "앞으로 며칠은 영국을 누가 통치하느냐만 바꾸는 것이 아니며 영국이 어떻게 통치되는지를 바꾸는 것"이라고 했다. 그러면서 "권력을 있어야 할 곳으로 되돌릴 기회"라고 했다.  그는 정치적으로는 현 스타머 총리보다 더욱 왼쪽에 있는 것으로 평가되고 있다. 주택과 교통, 교육 등과 관련된 권한을 지방으로 분산해 각 지역에 맞는 경제 발전을 추구해야 한다는 내용의 '맨체스터리즘'(Manchesterism)을 주장한다.  맨체스터에 제2 총리실을 둬 중앙정부와 효율적으로 업무를 조율하는 '북부 총리실(No. 10 North)' 구상도 밝혔다.  ihjang67@newspim.com   2026-07-17 23:06
사진
신진서, AI카타고에 제1국 불계패 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 두 점을 먼저 놓고 시작했어도 인공지능(AI)의 벽은 높았다. 세계 최강 신진서 9단이 바둑 AI 카타고(KataGo)와의 첫 맞대결에서 아쉬운 역전패를 당했다. 신진서는 17일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 카타고와의 '쎈수학·한경 기신전' 3번기 제1국에서 4시간 20분의 혈투 끝에 245수 만에 흑 불계패했다. 이번 대국은 2016년 이세돌과 알파고의 대결 이후 10년 만에 성사된 인간과 AI의 맞대결로 큰 관심을 모았다. 비약적으로 발전한 AI의 기력을 고려해 이번에는 신진서가 2점을 먼저 까는 접바둑으로 진행됐다. 카타고는 첫 수부터 흔들기에 나섰다. 좌상귀 화점에 첫 수를 놓는 변칙수로 신진서의 초반 포석 구상을 깨뜨렸다. 이어 우상귀 쪽에도 높은 걸침 수를 두며 변칙 전술을 이어갔다. 신진서는 전투를 피하고 잔잔하게 국면을 이끌며 중반까지 우세를 유지했다. [AI 챗GPT가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트] psoq1337@newspim.com 100수를 넘어서면서 승부처가 나왔다. 미세하게 격차가 좁혀지자 신진서는 백 대마를 잡기 위해 중앙에 승부수를 던졌다. 사람을 상대로는 충분히 통할 수 있는 강력한 공격이었다. 하지만 카타고는 완벽한 계산으로 이를 가뿐하게 타개해 냈다. 112수째에 이르러 흐름은 완전히 뒤집혔다. 역전을 허용한 신진서가 다시 전투를 걸었으나 격차는 오히려 더 벌어졌다. 패색이 짙어진 상황에서도 신진서는 다음 대국을 대비해 30분 가까이 끝내기를 이어가며 카타고를 분석했다. 단 한 차례의 실수도 범하지 않고 버텼지만, 30집 가까이 벌어진 격차를 뒤집기에는 역부족이었다. 결국 신진서는 돌을 던졌고 대국이 끝난 뒤에도 한참 동안 자리를 뜨지 못했다. '쎈수학·한경 기신전'은 승패와 관계없이 3국까지 치러진다. 신진서는 기본 대국료 1억 5000만 원을 확보했으며, 승리할 때마다 5000만 원의 수당을 추가로 받는다. 2승 이상을 거둘 경우 제네시스 G90이 부상으로 주어진다. 설욕을 노리는 신진서의 제2국은 오는 19일 같은 장소에서 열린다. psoq1337@newspim.com 2026-07-17 14:59

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동