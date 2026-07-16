메리츠, 홈플러스에 2000억 추가 수혈…DIP 대출 최종 의결

AI 핵심 요약beta
- 메리츠금융그룹이 16일 홈플러스에 DIP 2000억원 추가 지원을 결정했다.
- MBK파트너스와 김병주 회장 전액 연대보증으로 손실 위험을 낮췄다.
- 회생 유지와 영업 정상화 여부가 기존 채권 회수의 관건이다.
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신규 DIP는 김병주·MBK 전액 보증…추가 위험 방어
영업 정상화·M&A 성사 여부가 기존 채권 회수 좌우
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 메리츠금융그룹이 홈플러스에 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP)을 추가로 투입하기로 최종 결정했다. 홈플러스 관련 익스포저는 확대되지만, 신규 자금 전액에 MBK파트너스와 김병주 회장의 연대보증이 붙어 추가 손실 가능성을 낮춘 구조다.
16일 메리츠금융에 따르면 메리츠증권·메리츠캐피탈·메리츠화재는 이날 각각 이사회를 열고 MBK파트너스와 김 회장의 전액 연대보증을 조건으로 홈플러스 DIP 지원안을 승인했다. 세 계열사가 자금을 분담하는 만큼 회사별 의결이 필요했으며, 이날 가결로 그룹 내부 승인 절차가 모두 마무리됐다.
메리츠금융은 입장문을 통해 "홈플러스 임직원과 소상공인이 겪는 어려움을 나누고 금융의 사회적 책임을 다하기 위해 홈플러스 회생을 위한 DIP 2000억원 전액을 지원하기로 결정했다"고 밝혔다.
메리츠가 공급하는 자금은 기존에 에스크로 계좌에 예치한 1000억원에 추가 1000억원을 더한 총 2000억원이다. 당초 준비한 금액보다 지원 규모가 1000억원 늘면서 홈플러스 관련 명목상 익스포저도 그만큼 확대된다.
다만 신규 자금은 홈플러스의 자체 상환 능력에만 의존하는 기존 대출과 위험 구조가 다르다. 홈플러스가 원리금을 갚지 못하면 메리츠가 MBK파트너스와 김 회장에게 변제를 요구할 수 있어 추가 투입분에 대한 별도의 회수 경로를 확보했다.
당초 MBK 측이 제시한 보증 규모는 1000억원이었으나 협의 과정에서 2000억원 전액으로 확대됐다. 메리츠가 요구해 온 대주주의 책임 부담이 반영되면서 추가 지원에 따른 위험을 낮출 안전장치가 마련된 셈이다.
금융권에서는 이번 결정이 기존 채권의 가치 하락을 막기 위한 방어적 성격이 강하다고 보고 있다. 홈플러스가 파산 절차에 들어가 영업 기반이 무너지면 담보 처분 여부와 별개로 계속기업 가치가 급격히 떨어져 기존 채권 회수에도 불리하게 작용할 수 있기 때문이다.
반대로 긴급 운영자금 투입을 계기로 영업이 정상화되고 회생절차가 유지되면 기존 채권의 회수 여건도 나아질 수 있다. 향후 신규 투자자 유치나 인수합병(M&A)이 성사될 경우 채권 변제 재원을 마련할 가능성도 커진다.
관건은 2000억원 투입 이후 홈플러스가 실제 영업 현금흐름을 회복할 수 있느냐다. 단기 유동성 부족을 해소하더라도 매출 회복과 비용 절감이 뒤따르지 않으면 추가 자금 수요가 다시 발생할 수 있고, 기존 채권의 회수 불확실성도 장기화할 수 있다.
MBK도 이날 보도자료를 내고 연대보증 결정의 배경을 설명했다. MBK 관계자는 "회생절차가 계속되면 홈플러스는 계속기업 가치를 유지하며 경영 정상화를 추진할 수 있고, 새로운 투자자 유치를 통한 M&A의 길도 열릴 수 있다"며 "임직원과 협력업체, 채권자 등 이해관계자들에게도 중요한 의미가 있다"고 말했다.
MBK 측에 따르면 김 회장과 MBK파트너스가 홈플러스 회생절차 전후로 제공한 현금 지원과 사재 출연, 보증 등을 합친 재정 부담은 기존 약 4000억원에서 이번 연대보증을 포함해 총 6000억원 수준으로 늘어날 전망이다.
메리츠는 대출계약 체결과 보증 설정 등 실무 절차를 거쳐 자금을 집행할 예정이다. 메리츠 관계자는 "추가 1000억원 지원은 고심 끝에 내린 어려운 결정이었다"며 "이번 자금 지원이 홈플러스 회생의 마중물이 되길 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com