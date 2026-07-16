인천성모병원 권역응급의료센터 지정…인천 3곳 운영

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 16일 인천성모병원을 권역응급의료센터로 지정했다
- 이로써 인천 권역응급의료센터는 2곳에서 3곳으로 늘어났다
- 북부권까지 확대돼 중증환자 이송시간 단축이 기대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지역 권역응급의료센터가 기존 2곳에서 3곳으로 확대된다.
인천시는 가톨릭대학교 인천성모병원이 신규 권역응급의료센터로 지정됐다고 16일 밝혔다.
이에 따라 인천은 기존 길병원과 인하대병원에 이어 인천성모병원까지 모두 3곳의 권역응급의료센터를 운영하게 된다.
권역응급의료센터는 중증외상과 심뇌혈관질환, 응급수술이 필요한 중증환자의 최종 치료를 담당하는 최고 수준의 응급의료기관으로 재난 발생 시 응급의료 대응과 지역 의료기관 협력 등의 역할도 수행한다.
인천시는 인천국제공항과 인천항을 보유한 국가 관문도시인 데다 백령도 등 도서지역을 포함한 응급의료 수요가 많고 기존 권역응급의료센터가 남부권에 집중돼 있다는 점을 들어 추가 지정을 지속적으로 건의해 왔다.
인천시는 이번 지정으로 권역응급의료센터가 북부권까지 확대되면서 중증응급환자의 이송 시간이 단축되고 지역 내 최종 치료 역량도 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.
인천시는 앞으로 권역응급의료센터를 중심으로 119구급대와 지역 응급의료기관 간 협력체계를 강화해 지역완결형 응급의료체계를 구축해 나갈 계획이다.
hjk01@newspim.com