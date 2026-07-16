[프로농구] '5시즌 연속 최하위' 삼성, 새 사령탑에 김상식 감독 선임

AI 핵심 요약beta
- 서울 삼성이 16일 김상식 감독을 신임 사령탑에 선임했다
- 구단은 김 감독의 풍부한 지도력으로 팀 재건과 경쟁력 강화를 기대한다고 밝혔다
- 김 감독은 공격적이고 빠른 농구로 삼성의 옛 명성을 되찾겠다고 각오를 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2021-2022시즌부터 5시즌 연속 최하위에 머문 프로농구 서울 삼성이 재건의 중책을 김상식 감독에게 맡겼다.
삼성은 16일 김상식 감독을 신임 사령탑으로 선임했다고 공식 발표했다.
구단은 "김상식 감독은 오랜 선수 생활과 지도자 경험을 통해 풍부한 농구 철학과 뛰어난 전술 운용 능력을 갖춘 지도자"라며 "팀의 체계적인 재건과 경쟁력 강화를 위한 적임자로 판단했다. 감독의 리더십 아래 선수단이 하나로 뭉쳐 팬들의 기대에 부응하는 팀을 만들겠다"라고 선임 배경을 설명했다.
양정고와 고려대를 졸업한 김 감독은 1991년 기업은행에서 프로 생활을 시작했다. 선수 시절에는 뛰어난 3점슛과 기동력을 앞세워 '이동 미사일'이라는 별명으로 사랑받았다.
은퇴 후에는 안양 SBS-KT&G 수석코치, 대구 오리온스 수석코치와 감독, 삼성 수석코치 등을 거치며 지도자 경험을 쌓았다. 이후 2018년부터 2021년까지는 한국 남자농구 대표팀 감독을 맡아 국가대표를 이끌었다.
지도자로서 가장 큰 성과는 2022년 안양 KGC인삼공사(현 정관장) 감독 부임 첫 시즌이었다. 정규리그와 챔피언결정전을 모두 제패하며 통합우승을 달성해 지도력을 입증했다.
김 감독은 이번 선임으로 약 12년 만에 삼성으로 복귀하게 됐다. 그는 "중요한 시기에 저를 선택해준 구단에 감사드린다. 삼성 감독을 맡게 돼 큰 영광"이라며 "최근 팀 성적이 좋지 않았지만 하루아침에 바뀌지는 않을 것이다. 선수들을 잘 육성하고 팀워크를 다져 예전 삼성의 명성을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.
이어 "아직 선수들과 만나지는 못했지만 선수 개개인의 역량을 최대한 끌어내겠다"라며 "공격적이고 빠른 농구를 통해 팬들이 즐거워할 수 있는 팀을 만들겠다"라고 각오를 전했다.
wcn05002@newspim.com