[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 16일

AI 핵심 요약beta
- 16일 투데이 ANDA에 폴드8 티타늄 필름 단독 보도 실렸다
- 최태원 토큰경제와 신현송 추가 금리인상 발언 담겼다
- 사관학교 교수 확대와 축구협회 청문회 연기 기사도 실렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
16일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독]주름 지우는 '티타늄 필름'…폴드8에만 넣고, 플립8에선 뺐다 ▲'똑똑한 AI보다 가성비 좋은 AI'…최태원이 던진 새 화두 '토큰경제' ▲"물가 확실히 잡힐 때까지"…신현송, 추가 금리인상 예고 ▲'육해공 통합' 사관학교, 민간교수 50% 이상으로 '파격 확대' ▲문체위, 22일 축구협회 청문회 연기…"여야 함께하기 위해 일정 조정" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.