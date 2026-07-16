홈플러스 "노조·MBK·메리츠 극적 합의"…회생 재개 기반 마련

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 16일 노조·MBK·메리츠와 회생 절차 합의했다.
- MBK는 2000억원 DIP 대출 연대보증했고 노조는 점포 폐점 협조로 재원 확보에 나섰다.
- 홈플러스는 즉시항고로 회생 절차를 잇고 구조혁신·사업부 매각으로 회생 완료 추진한다.
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"회생절차 연장 이후 영업 재개 일정 수립"
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 홈플러스가 노동조합과 대주주 MBK파트너스, 최대 채권자인 메리츠가 회생 절차 를 이어가기 위한 합의에 도달했다.
홈플러스는 16일 노동조합, MBK파트너스, 메리츠가 회생 절차를 이어가기 위한 합의에 뜻을 모았다고 밝혔다.
이번 합의에 따라 MBK파트너스 김병주 회장은 홈플러스 회생에 필요한 2000억원 규모의 긴급 운영자금(DIP) 대출에 대해 연대보증을 제공하기로 했다. 메리츠도 이를 전제로 2000억원 규모의 DIP 금융을 추진하고 향후 회생계획 인가 절차에도 적극 협조하기로 했다.
노동조합도 회생을 위한 양보에 나섰다. 마트산업노동조합과 일반노동조합은 37개 점포 폐점 과정에서 회사의 재정 부담을 최소화하는 데 협조하기로 했다. 이를 통해 확보되는 재원을 상품 매입 등 영업 정상화에 활용할 수 있는 기반이 마련됐다.
홈플러스는 오는 20일 서울회생법원에 이번 협의 내용을 반영한 즉시항고를 제기할 예정이다. 이후 법원의 허가와 DIP 실행 절차, 주요 채권자들의 회생계획 동의가 마무리되면 긴급 운영자금이 집행된다.
홈플러스 관계자는 "이번 합의는 단순히 운영자금 확보에 그치지 않는다. 회생절차를 이어가기 위한 핵심 이해관계자 간 공감대를 형성했다는 점에서 의미가 크다"며 "주요 채권자들의 회생계획 동의가 이어질 경우 회생계획 인가 가능성도 한층 높아질 것으로 기대된다"고 말했다.
홈플러스는 즉시항고를 통해 회생 절차를 이어가는 동시에 마지막 단계에 있는 구조혁신 작업을 마무리하고 본사와 대형마트, 온라인 사업 등 잔존 사업부문 매각을 추진해 회생 절차를 완료할 계획이다.
이번 합의에는 홈플러스 정상화 태스크포스(TF) 단장을 맡고 있는 유동수 의원의 중재도 영향을 미쳤다. MBK파트너스와 메리츠 간 입장 차이로 결렬 위기에 놓였던 운영자금 지원 논의가 유 의원의 조정을 계기로 접점을 찾은 것으로 전해졌다.
한편 지난 13일부터 임시 휴업에 들어간 홈플러스 대형마트는 회생법원의 회생절차 연장 결정이 내려질 경우 협력업체들과의 협의를 거쳐 영업 재개 일정을 수립할 예정이다.
sykim@newspim.com