해진공, AI로 해상공급망 위험 미리 잡는다…조기경보 시스템 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 한국해양진흥공사는 22일 부산 포럼에서 AI 기반 해상공급망 조기경보 시스템 청사진을 공개했다
- 이번 포럼에는 정부·공공기관·해운·물류·금융·연구기관 등 공급망 전문가 100여명이 참석하고 KMI와 MOU를 체결한다
- AI 시스템은 초크포인트·국제 정세·해운시장 동향을 분석해 위험 신호를 사전 감지하고 정부·기업의 신속 대응을 지원한다
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호르무즈·미중 경쟁 등 공급망 불확실성 논의
KMI와 업무협약…해운·물류 대응 역량 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국해양진흥공사(사장 안병길)가 인공지능(AI)을 활용해 해상공급망 위험을 미리 감지하는 조기경보 시스템을 처음 공개한다.
해진공은 오는 22일 부산에서 열리는 '2026 해상공급망 선진화 및 선제적 대응 정책 포럼'에서 AI 기반 해상공급망 모니터링·조기경보 시스템의 청사진을 소개한다고 16일 밝혔다.
이번 포럼은 세계 공급망 불확실성이 커지는 상황에서 해상공급망 위험을 선제적으로 진단하고 국내 해운·물류산업의 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.
포럼에는 정부 부처와 공공기관, 해운·항만·물류·금융기업, 대학 및 연구기관 등 공급망 전문가 약 100명이 참석할 예정이다. 해진공과 한국해양수산개발원(KMI)은 이날 해상공급망 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)도 체결한다.
해진공이 구축 중인 AI 기반 해상공급망 모니터링·조기경보 시스템은 선박이 반드시 지나야 하는 좁은 해상 통로인 초크포인트와 국제 정세, 해운시장 동향 등을 AI로 분석해 공급망 위험 신호를 사전에 감지하는 것이 핵심이다.
해진공은 이를 통해 정부와 기업이 위험 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 지원한다는 방침이다.
안병길 해진공 사장은 "글로벌 공급망 위험은 국가 경제와 산업 경쟁력을 좌우하는 중요한 과제가 됐다"며 "해진공은 해상공급망 모니터링 체계를 지속해서 고도화하고 유관기관 및 산업계와 협력해 안정적인 해상 물류 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com