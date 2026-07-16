알테오젠, 코스피 이전상장 잠정 유보…30% 무상증자 결정

AI 핵심 요약beta
- 알테오젠이 16일 코스피 이전상장을 미루고
- 코스닥에 잔류하며 주주가치 제고에 나섰다.
- 30% 무상증자와 코스닥 활성화 정책을 활용해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠이 유가증권시장(KOSPI) 이전상장 추진을 잠정 유보하고 코스닥시장에 잔류하기로 결정했다. 대신 주주가치 제고와 투자 접근성 확대를 위해 30% 규모의 무상증자를 실시한다.
알테오젠은 16일 공시를 통해 코스피 이전상장 추진을 현 시점에서 잠정 유보하는 한편 보통주와 종류주를 대상으로 30% 무상증자를 실시하기로 결정했다고 밝혔다.
회사는 지난해 12월 임시주주총회에서 코스닥시장 조건부 상장폐지와 코스피 이전상장을 승인받았지만, 최근 자본시장 환경 변화와 정부 및 한국거래소의 코스닥 활성화 정책 등을 종합적으로 고려한 결과 코스닥에 잔류하는 것이 기업가치와 주주이익 측면에서 더 유리하다고 판단했다.
알테오젠은 자체 분석 결과 코스피 이전 시 KOSPI200 내 예상 편입 비중이 약 0.3%로, 이사회 결의 당시 추정치보다 약 69% 낮아진 것으로 분석했다. 외부 기관 역시 코스피 이전 시 상장지수펀드(ETF) 등 패시브 자금 기준 약 3600억원 규모의 순유출이 발생할 것으로 전망했으며, 최근 증권가에서도 수급 여건 등을 감안하면 코스닥 잔류가 더 합리적이라는 평가가 나왔다.
반면 코스닥 시장은 승강제 도입과 대표지수 및 ETF 신설, 국민성장펀드 조성 등 혁신기업 지원 정책이 추진되고 있다. 회사는 이 같은 제도 변화와 연기금의 코스닥 투자 확대 가능성 등을 고려해 현 시점에서는 코스닥시장에 남는 것이 장기적인 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단했다.
다만 이번 결정은 코스피 이전상장을 철회한 것이 아니라 추진 시기를 미루는 것이다. 회사는 향후 시장 환경과 기업가치, 주주이익 등을 종합적으로 검토해 이전상장 추진 여부를 다시 결정할 계획이다.
주주환원 정책도 함께 내놨다. 알테오젠은 보통주와 종류주 1주당 0.3주의 신주를 배정하는 30% 무상증자를 실시하기로 했다. 회사는 유통주식 수를 늘려 거래 유동성을 높이고 투자 접근성을 확대하기 위한 결정이라고 설명했다.
알테오젠은 최근 키트루다 SC 상업화 확대와 글로벌 라이선스 사업 진전, 후속 파이프라인 개발 등을 바탕으로 성장세를 이어가고 있다. 회사는 거래시장 변경 여부보다 실적 성장과 기술 경쟁력이 기업가치를 결정하는 핵심 요소인 만큼 연구개발과 글로벌 사업 확대에 집중한다는 방침이다.
전태연 알테오젠 대표는 "최근 자본시장 환경과 정부의 코스닥 활성화 정책을 종합적으로 검토한 결과 현 시점에서는 코스닥 대표 혁신기업으로 성장하는 것이 주주가치 제고에 더욱 부합한다고 판단했다"며 "무상증자를 통해 투자 접근성을 높이고 지속적인 기업가치 제고로 주주이익을 극대화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com