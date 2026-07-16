추미애 지사 "용인 반도체 폐수 방류 기준 위반 시 엄중 조치"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 16일 삼성전자·SK하이닉스에 폐수 관리 행정지도를 지시했다.
- 용인 반도체 클러스터 공정수 재이용 확대와 방류 저감도 강하게 촉구했다.
- 경기도는 도민 기후행동을 생활화하는 새 참여모델도 추진하기로 했다.
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삼성·SK 압박...TSMC 수준 '공정수 6회 재사용' 권고
'200만 참여' 기후행동 고도화...일상 속 실천 모델 주문
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 용인 반도체 클러스터 개발과 관련해 대기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 상대로 환경 보호와 지역 상생을 위한 전격적인 행정지도에 나섰다. 산업용 폐수 방류에 대한 인근 시·군의 우려를 해소하고 대기업의 고강도 기술개발과 투자를 이끌어내겠다는 강력한 의지의 표명이다.
추 지사는 16일 오전 경기도청 서희홀에서 기후환경에너지국, 경기환경에너지진흥원, 수자원본부 등을 대상으로 열린 업무보고에서 "용인 반도체 클러스터의 산업용 폐수(공정수) 방류가 관련 기준을 위반할 경우 중앙정부에 요청해 엄중하게 조치될 수 있도록 하라"고 강력히 지시했다고 밝혔다.
추 지사는 이날 삼성전자와 SK하이닉스를 향해 폐수로 인한 지역민의 피해를 최소화할 수 있도록 공정수 재이용률 확대를 위한 적극적인 기술개발과 투자를 촉구했다. 특히 이와 관련해 행정절차법 제48조에 근거한 도지사 명의의 행정지도를 즉각 시달할 것을 관계 부서에 주문했다.
이 같은 지시는 추 지사의 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 구체화됐다. 추 지사는 이날 페이스북을 통해 삼성전자와 SK하이닉스에 공식 행정권고를 전하며 "용인 반도체 공정수 활용 비율을 계획량보다 높이고 대만 TSMC처럼 공정수 재사용 횟수를 6회로 늘려 물 절약과 폐수 방류량을 줄이도록 권고한다"고 밝혔다.
이는 최근 안성시 등 인근 지자체에서 제기하고 있는 산단 폐수 방류에 대한 우려와 대책 요구에 경기도가 선제적으로 화답한 조치다. 추 지사는 "31개 시·군 모두에 골고루 '공정·혁신·포용'이라는 도정 철학이 적용돼야 한다"고 덧붙이며 대기업의 책임 있는 상생 결단을 거듭 압박했다.
한편 추 지사는 기후위기 시대에 걸맞은 도민 주도의 생활 속 기후행동 확산에 대해서도 중장기적인 혁신 방안을 제시했다.
경기도가 추진해 온 '기후행동' 사업이 도민 200만 명 이상이 참여하는 기념비적인 성과를 거둔 것에 대해 감사를 표한 추 지사는 이제 한 단계 더 나아간 정책 고도화가 필요한 시점이라고 짚었다.
추 지사는 "단순히 보상을 받기 위한 행동을 넘어서, 일상에서 자연스럽게 실천하는 생활 속 기후행동으로 이어져야 한다"며 "현금 지급성 보상 방식을 넘어 기후행동의 규모를 더욱 확대하고 질적으로 고도화할 수 있는 새로운 도민 참여 모델을 고안해달라"고 주문했다.
경기도 관계자는 "이번 업무보고는 대기업의 환경적 책임을 강화하는 동시에 도민들의 자발적인 기후행동을 일상화하겠다는 추 지사의 뚝심 있는 도정 철학이 고스란히 반영된 결과"라며 "지시 사항에 따라 관련 대기업과의 실무 협의 및 기후행동 보상체계 개편 작업에 즉각 착수하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com