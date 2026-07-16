李대통령, 메가프로젝트 '전북 홀대론'에 "책임지지 못할 이야기"…정치권 질타

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 16일 새만금 업무보고에서 전북 홀대론은 책임지지도 못할 이야기라며 반박했다.
- 현대차 새만금 9조 초기투자가 성공하면 수십배로 확장될 대규모 투자라며 다른 지역 800조와 단순 비교는 왜곡이라 했다.
- 이 대통령은 실현 불가능한 약속으로 도민을 더 섭섭하게 만드는 정치권을 무책임이라 비판하며 공직자의 책임윤리를 강조했다.
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"초기 투자가 9조…확장되면 엄청나"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 3대 메가프로젝트에 전라북도가 빠졌다며 '정부가 전북을 홀대한다'는 정치권 일각의 주장을 두고 "책임지지도 못할 이야기"라며 반박했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 새만금개발청의 업무 보고를 받던 중 전북 홀대론을 언급하며 이같이 지적했다.
이 대통령은 "책임 있는 사람들이 여기에 대해 이상한 소리를 하는 것은 정말 문제"라며 "일반 시민은 '왜 다른 데다가 저렇게 많이 하고 우리는 이것밖에 안 돼' 이럴 수 있다"고 짚었다.
이 대통령은 현대자동차그룹이 새만금에 9조 원을 투자한 것을 언급하며 "현대차의 투자 내역이 사실은 엄청난 대규모"라며 "그런데 다른 데서 '800조' 이러니까 '이게 뭐야' 이런 경향이 생긴 것 같다"고 설명했다.
이 대통령은 "초기 투자가 9조다"라며 "이게 성공적으로 확장되면 엄청난 대규모가 될 것 같다. 곱하기 몇 배 몇십 배 되지 않을까"라고 말했다.
김용범 청와대 정책실장은 이에 "3년, 5년, 15년 놓고 보면 계속 확장될 가능성이 있다"며 "정의선 회장은 울산만큼 키우겠다고 저번에 발표했다"고 답했다.
이 대통령은 "실현 불가능한 얘기를 해서 사람들을 더 섭섭하게 만들면 무슨 해결책이 나오느냐"며 "그런 걸 무책임이라고 한다. 공직자의 제1 덕목은 책임지는 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 "책임지지도 못할 이야기를 누구 기분 좋으라고 해놓나"라며 "나중에 더 나쁜 상황을 만드는 게 가장 나쁜 행동"이라고 강조했다.
앞서 정청래 전 더불어민주당 대표는 지난 1일 이원택 전북지사 취임식에서 "전북도민들이 광주·전남에 투자하고 전북은 뭐냐고 서운함을 많이 토로하더라"라며 "이 지사와 손잡고 전북이 소외감을 느끼지 않게 노력하겠다"고 말한 바 있다.
이 지사는 지난 6월 30일 정부의 3대 메가프로젝트와 관련해 "전북 도민에게 상실감과 실망감을 안겼다"며 "전북 입장에서는 걱정·우려·실망이 크지 않을 수 없다"고 반발하기도 했다.
정 전 대표는 '전북 홀대론'을 부추긴다는 비판에 "(전북의) 시장 상인과 전북 도민들이 그런 이야길 했다"며 "제가 그런 말을 한 게 아니다"라고 해명하기도 했다.
pcjay@newspim.com