조정식 의장, 한경협 제주하계포럼 참석…"AI, 국가경쟁력 좌우 핵심"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 16일 제주 포럼에서 AI강국 도약 의지를 밝혔다다
- 조 의장은 AI 등 첨단기술이 국가경쟁력과 경제안보의 핵심이라 진단했다
- 국회가 입법·제도 개선으로 기업 혁신과 투자 환경 조성에 앞장서겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장은 16일 제주도 롯데호텔에서 열린 한국경제인협회 경영자 제주하계포럼에 참석해 인공지능(AI) 강국 도약을 위한 기업의 혁신과 국회의 입법 지원 의지를 밝혔다.
전날 대한상공회의소 제주포럼에서 최태원 회장과 함께 '경제대도약위원회'를 공동으로 이끌기로 뜻을 모은 데 이은 일정이다.
조 의장은 이날 축사를 통해 "대한민국이 오늘날 세계 10위권의 경제 강국으로 성장할 수 있었던 것은 경제인 여러분의 피와 땀 덕분"이라며 "IMF 외환위기와 글로벌 금융위기, 코로나19 등 숱한 위기를 극복하며 우리 경제를 지켜온 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다"고 말했다.
이어 이번 포럼의 주제인 '대한민국, AI 강국으로의 대도약'을 언급하며 "지금 세계는 지정학적 갈등과 자국우선주의의 확산 속에서 국제질서와 산업구조가 빠르게 재편되고 있다"며 "특히 AI를 중심으로 한 첨단기술은 기업의 미래를 넘어 국가경쟁력과 경제안보를 좌우하는 핵심요소가 됐다"고 진단했다.
조 의장은 "대한민국은 세계 최고 수준의 반도체 경쟁력과 제조업 역량을 바탕으로, 더 이상 추격자가 아니라 퍼스트 무버(first mover)로서 새로운 패러다임을 선도해야 한다"고 강조했다.
아울러 "기업의 혁신에는 시의적절한 입법으로, 현장의 어려움에는 신속한 제도 개선으로 응답하겠다"며 "현장의 의견을 더욱 가까이에서 듣고, 기업이 혁신과 투자에 나설 수 있는 예측 가능한 환경을 만드는 데 국회가 앞장서겠다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com