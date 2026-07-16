김영훈 고용노동부장관, 강원지청 특화사업·정책 추진 현황 점검

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 고용노동부 장관이 16일 강원지청을 찾아 지역 특화 일자리·노동안전 정책을 점검했다.
- 강원지청은 관광·의료·바이오 인력난 해소 위해 청년-지역기업 매칭, 채용지원·TF 운영 등 맞춤형 사업을 추진 중이다.
- 노동·산업안전 분야에서 임금체불·장시간근로 근절, 취약업종 안전관리 강화와 폭염·폭우 산업재해 예방을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원고용노동지청은 김영훈 고용노동부 장관이 16일 강원지청을 방문해 지역 특화 일자리 사업과 노동·산업안전 정책 추진 현황을 점검했다고 밝혔다.
강원지청은 2026년까지 강원권역 7개 고용센터와 협력해 관광업과 의료·바이오 산업의 인력난 해소를 위한 맞춤형 특화사업을 추진할 예정이다. 이를 위해 지역 일자리 유관기관과도 협업해 청년과 지역 기업을 매칭하는 작업을 진행하고 있다.
관광업 분야에서는 성수기 인력난을 해소하기 위해 지난 5월과 6월에 7개 고용센터가 주최한 '관광업 특화 일자리 수요데이'를 통해 90여 명의 채용을 지원했다.
의료·바이오 분야에서는 바이오진흥원과 지역 대학과의 연계를 통해 GMP(우수제작관리기준) 인력 양성, 청년 취업 지원 서비스, 채용박람회(9월 4일 예정) 개최 등을 계획하고 있으며 지역 전문 인력과 청년 정주를 지원하고 있다.
또 강원지청은 대학, 직업계고, 청년센터와 협력하여 청년 네트워크 TF를 운영하고 다양한 프로그램을 제공하고 있다. 이를 통해 청년들의 기업 직무 이해도를 높이고 직무 역량을 강화하는 데 중점을 두고 있다.
김 장관은 "지역의 산업 경쟁력은 지역 인재와 함께 성장할 때 더욱 커진다"며 "관광과 의료·바이오 산업이 강원의 미래 성장 동력인 만큼, 고용센터가 지역 대학, 기업, 지자체와의 연계를 통해 청년들이 지역에서 일자리를 찾을 수 있도록 적극 지원하길 바란다"고 당부했다.
장관은 노동·산업안전 분야의 주요 정책 추진 상황도 점검했다. 강원지청은 임금 체불 예방과 개정된 노조법의 현장 안착을 위해 소규모 건설 현장과 취약 업종의 안전관리 체계 강화를 위해 노력하고 있다.
또한 노동 분야에서 강제수사를 통한 체불 사업주에 대한 처벌, 장시간 근로 및 공짜 노동 근절을 위한 감독, 원·하청 상생교섭 컨설팅 지원 등에 힘쓰고 있다.
산업안전 분야에서는 추락재해 예방을 위한 협의체 운영과 물류·운수·창고업 안전 취약 업종에 대한 안전 역량 강화 등 다양한 조치를 시행하고 있다.
김영훈 장관은 "폭염과 폭우로 인한 산업재해 예방에 힘써 줄 것"을 강조하며 "현장 위험 요인에 대한 선제적 대응을 통해 모두가 안심할 수 있는 안전한 일터를 만드는 데 협력하자"고 말했다.
onemoregive@newspim.com